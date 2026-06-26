Derkach on fire a Zagabria: 14,51 nel triplo e leadership europea dell’anno

Dariya Derkach continua a volare nel salto triplo. A Zagabria, nella tappa Gold del Continental Tour, l‘azzurra dell’Aeronautica è atterrata a 14,51 con vento contrario di -0.4, a un solo centimetro dal personale di 14,52 realizzato tre anni fa. Una misura pesantissima, che la porta in testa alle liste europee stagionali a un mese e mezzo dagli Europei di Birmingham.

La miglior serie della carriera

Il risultato di Zagabria conferma il grande momento di Derkach, già capace di pochi giorni fa di saltare 14,39 a Essen. In Croazia l’azzurra ha costruito la propria gara con grande solidità: 13,56 in apertura, poi 14,45 al secondo turno, prima del 14,52 arrivato al terzo salto.

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Dopo un nullo al quarto tentativo, ha chiuso con 14,37 e 14,28, completando quella che FIDAL definisce la miglior gara della sua carriera per rendimento complessivo. In classifica ha chiuso terza, dietro alla dominicana The LaFond, prima con 15,25, e alla cubana Hernandez, seconda con 14,76.

Arese ritrovato, altri azzurri in gara

Derkach ha raccontato di non aspettarsi del tutto questa misura, anche perché arrivava un po’ rigida dalla gara precedente, ma il caldo di Zagabria l’ha aiutata a sciogliersi e trovare buone sensazioni.

Da segnalare anche il ritorno ad alti livelli di Pietro Arese, quarto nei 1500 metri in 3:32.76, terzo tempo della carriera e ampiamente sotto lo standard europeo. Nei 200 metri Fausto Desalu ha chiuso quarto con 20.57, mentre Dalia Kaddari è stata quinta in 23.35.