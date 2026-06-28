Atletica, Dario Dester da record: 8318 punti nel decathlon a Ratingen

L’azzurro migliora di 83 punti il proprio primato italiano nel decathlon e supera anche lo standard per gli Europei di Birmingham. A Ratingen chiude sesto, ma con una prestazione di grande valore.

Dario Dester firma l’impresa che cercava. A Ratingen, in Germania, l’azzurro migliora il proprio record italiano nel decathlon, portandolo a 8318 punti e aggiungendo 83 punti al precedente limite nazionale di 8235, stabilito agli Europei di due anni fa.

Per il portacolori dei Carabinieri arriva anche lo standard per la prossima edizione degli Europei, in programma dal 10 al 16 agosto a Birmingham, fissato a quota 8300.

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Dester migliora il primato italiano nel decathlon

Il 25enne cremonese torna a completare un decathlon di altissimo livello dopo un periodo complicato, segnato da problemi fisici e ritiri. Il precedente record ottenuto a Roma 2024 era stato anche l’ultimo decathlon portato fino in fondo dall’azzurro.

A Ratingen, invece, Dester riesce a esprimersi con continuità nelle dieci prove, chiudendo al sesto posto in una gara vinta dal tedesco Leo Neugebauer, iridato della specialità, con 8573 punti.

La seconda giornata: ostacoli, disco, asta, giavellotto e 1500

Nella seconda giornata Dester apre con 14.16 nei 110 ostacoli, con vento +0.6, secondo tempo in carriera e a cinque centesimi dal personale.

Nel disco arriva un progresso importante: 43,83, nuovo miglior lancio personale e primo miglioramento nella specialità dopo quattro anni rispetto al precedente 43,04.

Nell’asta supera 4,90 al terzo e ultimo tentativo, poi non riesce a valicare 5,00 alla prima prova e decide di fermarsi per precauzione. Nel giavellotto lancia 58,80, mentre nei 1500 metri chiude in 4:31.51 nonostante il caldo.

Decisiva anche la prima giornata

Fondamentali per il record anche i risultati ottenuti nella prima giornata. Dester sfiora il personale nei 100 metri con 10.70 e vento +1.0, poi chiude i 400 metri in 47.54.

Nel salto in lungo atterra a 7,31 con vento -0.3, nel peso ottiene 14,53 e nell’alto supera 1,97. Una serie di risultati che gli consente di costruire il nuovo primato italiano e di proiettarsi verso gli Europei.

Un ritorno dopo mesi difficili

Dester, trasferitosi da un paio di stagioni a Ulm, in Germania, dove si allena sotto la guida di Christopher Hallmann, aveva già firmato in inverno il record italiano nell’eptathlon indoor con 6121 punti.

Ai Mondiali al coperto, però, era stato costretto a uscire di scena dopo tre gare per un trauma all’adduttore. In precedenza, nel decathlon, si era dovuto ritirare nel 2024 agli Assoluti di La Spezia, perdendo la possibilità di giocarsi la partecipazione olimpica, e lo scorso anno a Gotzis, dopo una prima giornata condotta a ritmo da record per sei prove.

Stavolta il decathlon si chiude con un risultato pieno: record italiano, standard europeo e una prestazione che rilancia Dester verso i prossimi obiettivi internazionali.

Cronologia recente del record italiano nel decathlon

7704 Hubert Indra, Raiffeisen Bolzano – Donnas, 18-19 agosto 1982

7729 Marco Rossi, Fiamme Oro Padova – Bolzano, 28-29 agosto 1985

7761 Marco Rossi, Fiamme Oro Padova – Gotzis, 19-20 giugno 1988

7763 Marco Baffi, Snam Gas Metano – Brescia, 18-19 maggio 1991

7839 Ubaldo Ranzi, Fiamme Azzurre – Bologna, 2-3 agosto 1993

8031 Beniamino Poserina, Fiamme Azzurre – Bologna, 24-25 maggio 1996

8169 Beniamino Poserina, Fiamme Azzurre – Formia, 5-6 ottobre 1996

8218 Dario Dester, Carabinieri Bologna – Monaco di Baviera, 15-16 agosto 2022

8235 Dario Dester, Carabinieri Bologna – Roma, 10-11 giugno 2024

8318 Dario Dester, Carabinieri Bologna – Ratingen, 27-28 giugno 2026