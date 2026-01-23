Da Boston prende il via la stagione dell’atletica indoor: debutta il World Athletics Tour su Sky

La grande atletica indoor torna protagonista su Sky e NOW: sabato 24 gennaio il prestigioso meeting di Boston apre il World Athletics Indoor Tour – Gold 2026, con stelle mondiali e azzurri in pedana.

La stagione dell’atletica indoor internazionale entra nel vivo e lo fa da una delle sedi più iconiche del circuito: Boston. Anche nel 2026, Sky conferma il proprio ruolo centrale nella copertura dei grandi eventi sportivi, portando in diretta il World Athletics Indoor Tour – Gold, il circuito che raccoglie i più importanti meeting al coperto a livello mondiale.

Il World Athletics Indoor Tour – Gold su Sky e NOW

Il circuito Gold prevede otto appuntamenti complessivi, che accompagneranno gli appassionati fino al gran finale di Torùn, in programma il 22 febbraio. Un calendario di altissimo livello, arricchito dalla presenza di campioni olimpici e mondiali, garanzia di qualità tecnica e spettacolo in ogni tappa.

Tutti i meeting saranno trasmessi in diretta su Sky e in streaming su NOW, con una copertura editoriale completa anche su Sky Sport 24, sui canali digitali e sulle piattaforme social di Sky Sport.

Boston apre il 2026 con il New Balance Indoor Grand Prix

Il primo meeting Gold della stagione è in programma domani, sabato 24 gennaio, con il New Balance Indoor Grand Prix di Boston (USA). L’evento sarà trasmesso in diretta alle 20.30 su Sky Sport Arena e NOW.

Grande attesa per una gara particolare e spettacolare come i 300 metri, che vedrà al via anche Noah Lyles, campione olimpico dei 100 metri, pronto a misurarsi su una distanza inusuale per il suo repertorio.

Gli azzurri in gara e il commento tecnico

Per l’Italia è attesa la presenza di Emmanuel Ihemeje, impegnato nel salto triplo, in un contesto tecnico di assoluto livello internazionale.

La telecronaca del meeting di Boston sarà affidata a Nicola Roggero e Stefano Baldini, garanzia di competenza e approfondimento per seguire ogni dettaglio della competizione.

Una copertura completa per gli appassionati

Oltre alla diretta televisiva, la grande atletica indoor sarà al centro di approfondimenti, highlights e contenuti dedicati su Sky Sport 24, su skysport.it, sull’app Sky Sport e sui profili ufficiali social del network, accompagnando il pubblico per tutta la stagione indoor.

Programma in tv

World Athletics Indoor Tour – Gold 2026

New Balance Indoor Grand Prix – Boston (USA)

Sabato 24 gennaio

Diretta alle 20.30 su Sky Sport Arena e NOW