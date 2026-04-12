Crippa ha vinto la Maratona di Parigi! Sfiorato un record incredibile

Una bella soddisfazione per l’Italia arriva direttamente da Parigi: Yeman Crippa ha vinto la Maratona che si è tenuta nella Capitale francese

Yeman Crippa ha vinto la Maratona di Parigi 2026! Una grande giornata per l’Italia che riesce a dominare in terra francese e mettendo a segno un tempo straordinario. Crippa ha completato i 42,195 km nella capitale con il tempo 2h05:18.

Si tratta di una giornata da grande assoluto per Crippa, che è tornato a essere il secondo italiano di sempre sulla distanza. Resta al primo posto storico Iliass Aouani, che aveva bloccato il crono a 2h04:26 di primato nazionale, poche settimane fa a Tokyo.

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Il trentino ha portato a termine una prestazione straordinaria, in una giornata che non permetteva di essere molto veloci e in cui lo sforzo muscolare era ai massimi termini. Parigi non è una Major per quanto riguarda le maratone, ma si tratta comunque di una delle più iconiche in assoluto.

La grande prestazione di Crippa a Parigi

Il Campione d’Europa sui 10.000 metri è riuscito a dare il meglio di sé e di migliorare di ben 48 secondi il proprio personale, che era di 2h06:06, conseguito a Siviglia nel 2024. Ha dato il meglio di sé nella seconda parte della gara, divorandola con 1h02:04 dalla metà in poi.

Crippa è stato molto bravo anche nelle parti iniziali della gara, in cui è riuscito a staccarsi da un gruppo che iniziava a diventare difficoltosa. Resta una bellissima pagina di sport per l’Italia, che può gioire ancora una volta insieme a Crippa.