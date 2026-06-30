Caorle capitale dell’atletica giovanile: 1280 atleti per i Tricolori Under 20

Sarà un fine settimana ad alta intensità per l’atletica italiana. Sabato 4 e domenica 5 luglio, lo stadio Giovanni Chiggiato di Caorle ospiterà i Campionati Italiani U20, appuntamento tricolore che vedrà in gara 1280 atleti, in rappresentanza di 267 società, con 42 titoli da assegnare. La novità è l’apertura anche agli atleti delle categorie Allievi, molti dei quali sono già proiettati verso gli Europei Under 18 di Rieti.

Tanti protagonisti azzurri in pista

La rassegna di Caorle richiamerà diversi giovani talenti che hanno già lasciato il segno a livello internazionale. Tra gli iscritti figurano alcuni protagonisti degli Europei Under 20 di Tampere, dove l’Italia ha brillato nel medagliere: Kelly Doualla nei 100 metri, Diego Nappi nei 200, Francesco Crotti nel salto triplo, oltre alle staffettiste Elisa Valensin e Margherita Castellani.

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Occhi puntanti anche su altri medaglisti e profili di grande interesse, come il lunghista Daniele Inzoli, la pesista Anita Nalesso e la marciatrice Serena Di Fabio. Da seguire pure Francesco Pagliarini nello sprint, Alessandro Casoni nel mezzofondo e Pietro Villa nel giavellotto.

Streaming integrale e tappa importante verso Eugene

Quello di Carole sarà un passaggio fondamentale nel percorso verso i Mondiali U20 di Eugene, in programma dal 5 al 9 agosto. per molti atleti, infatti, il weekend veneto rappresenterà un banco di prova prezioso per testare condizione, ambizioni e competitività.

I Campionati Italiani U20 saranno trasmessi in diretta streaming integrale sabato dalle 9.15 alle 20 e domenica dalle 9 alle 16 su Atleticaitaliana.itv e sull’app Sportface. Prevista anche una differita su RaiSport lunedì 6 luglio, dalle 21.15 alle 22.45.