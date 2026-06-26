Campionati Italiani Under 18, Generazione Rieti2026 a Grosseto: diretta su Atletica Italiana TV

Sabato 27 e domenica 28 giugno a Grosseto i Campionati Italiani Under 18 di atletica: oltre 1300 giovani in pista verso gli Europei di Rieti. Diretta integrale su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, sabato dalle 9.30 alle 20.45 e domenica dalle 8.30 alle 16.00.

Grosseto si prepara ad accogliere una nuova generazione dell’atletica italiana. Sabato 27 e domenica 28 giugno saranno protagonisti i Campionati Italiani Under 18, riservati agli atleti nati nel 2009 e nel 2010, con oltre 1300 giovani attesi in Toscana per un weekend che può già raccontare molto in vista degli Europei Under 18 di Rieti 2026.

A meno di un mese dall’appuntamento continentale allo stadio Guidobaldi, la rassegna tricolore diventa una tappa fondamentale per scoprire i nomi più interessanti della cosiddetta Generazione Rieti2026. Due giornate intense, tra titoli italiani, sfide interne e prestazioni che potrebbero pesare anche nelle scelte per la Nazionale.

I Campionati Italiani Under 18 saranno trasmessi in diretta streaming integrale su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. La diretta è prevista sabato 27 giugno dalle 9.30 alle 20.45 e domenica 28 giugno dalle 8.30 alle 16.00.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Velocità: assente Doualla, si riapre la corsa al titolo

Nello sprint femminile l’assenza di Kelly Doualla, attesa nel weekend successivo a Caorle tra le Under 20, rende particolarmente aperta la sfida per il titolo italiano dei 100 metri.

La principale candidata è Elisa Calzolari della Safatletica, già vista in Nazionale giovanile nella batteria della 4×100 d’oro agli Europei Under 20 di Tampere e capace lo scorso anno di correre in 11.62. Nel confronto per il titolo possono inserirsi anche Gaia Bonato dell’Atletica Vicentina e Angie Anemone dell’Asa Ascoli Piceno.

Calzolari è iscritta anche nei 200 metri, distanza sulla quale vanta un personale di 23.69 nel 2025. La principale insidia dovrebbe essere Margherita Cengarle dell’Atletica 2000.

Al maschile le liste dei 100 sono guidate da un atleta al primo anno di categoria, il 2010 Valerio Paparo dell’Atletica Roma Acquacetosa, accreditato di 10.59. Gareggia da equiparato, e quindi non eleggibile per Rieti, l’ucraino Artem Shablii dell’Atletica Villa Guglielmi, campione indoor.

Nei 200 metri torna in pista Matteo Berardo dell’Atletica Meneghina, duplice primatista italiano indoor, dopo una stagione al coperto brillante ma interrotta da un infortunio. A Grosseto dovrà fare i conti con Matteo Bortolus della Libertas Sanvitese e con lo stesso Shablii.

Grande densità anche nei 400 metri maschili: ben 19 atleti hanno centrato lo standard per Rieti, fissato a 49.40, ma i posti a disposizione saranno soltanto due. In prima fila ci sono Thomas Radovini della Libertas Sanvitese e Nicolò Borello dell’Atletica Canavesana, entrambi entrati nella top ten allievi di sempre. Terza forza annunciata Edoardo Pietraggi della Studentesca Milardi Rieti. Al femminile il riferimento nei 400 è Micol Candidi dell’Acsi Futuratletica.

Ostacoli: riflettori su Alessia Succo

Una delle stelle più attese di Grosseto è Alessia Succo dell’Atletica Settimese. La piemontese ha corso i 100 ostacoli in 12.86 al Brixia Next Gen di Bressanone, pareggiando il primato europeo della slovacca Laura Frlickova, campionessa allieve a Banská Bystrica 2024.

Per Succo il percorso verso il titolo italiano passerà domenica dalle batterie delle 10.10, dalle semifinali delle 13.00 e dalla finale delle 14.40. L’obiettivo resta anche quello di arrivare al meglio all’Europeo Under 18 in casa.

Nei 110 ostacoli maschili attenzione soprattutto ad Andrea Cammilleri del Sulcis Atletica Carbonia e Davide Foresti della Bergamo Stars. Nei 400 ostacoli è attesa la sfida tra Davide Crisci della Maurina Olio Carli e Giacomo Provera dell’Atletica Mondovì-Acqua San Bernardo.

Tra le donne, l’unica sotto il minuto è Kalidjatou Sella Bance dell’Atletica Vicentina, non più in gara come equiparata e sesta italiana di sempre nei 400 ostacoli.

Mezzofondo: Giardiello e Lazouzi tra i nomi più attesi

Nel mezzofondo spiccano due profili emersi con forza negli ultimi mesi. Al maschile c’è Federico Giardiello dell’Atletica Gavirate, quarto italiano di sempre nei 1500 metri con 3:45.73, a sette decimi dal primato di Yeman Crippa. A Grosseto è attesa la sfida con Luca Palamini del Gruppo Alpinistico Vertovese.

Al femminile fari su Yasmine Lazouzi dell’Atletica Mondovì-Acqua San Benedetto, leader stagionale nei 3000 metri e nei 2000 siepi. Nelle due specialità troverà rispettivamente Maddalena Ravà dell’Atletica Meneghina e Francesca Randelli dell’Atletica Firenze Marathon.

Più aperte le gare degli 800 metri. Tra gli uomini possono giocarsi chance importanti Tommaso Da Riva della Vittorio Atletica, Flavio Angelini dell’Atletica Levante e Alessandro Vitalino dell’Atletica Mogliano. Tra le donne attenzione ad Asia Prenzato del Cus Pro Patria Milano, Cristina Morelli della Studentesca Milardi Rieti, Bianca Baiocco dell’Atletica Arcs Cus Perugia e Maria Letizia Anzini della Bracco Atletica, iscritta anche nei 1500.

Nei 3000 metri maschili punta al titolo Luca Milanesi della Toscana Atletica, mentre nei 2000 siepi si profila il duello tra Giordano Contigiani del Gs Bernatese e Simone Scardi dell’Atletica Cento Torri Pavia.

Salti: Belardi guida l’asta, sfide aperte in lungo, alto e triplo

Tra i saltatori il nome più quotato è quello di Gabriele Belardi dell’Elite Academy Bari. Il campione in carica dell’asta è già salito a 5,01, misura che lo pone almeno trenta centimetri davanti alla concorrenza.

Al femminile, nell’asta, la leader stagionale è Edith Mauro della Milano Atletica, ancora al primo anno di categoria. Possibile confronto lombardo con Caterina Fistarol dell’Atletica Riccardi Milano 1946.

Dopo la doppietta lungo-alto di dodici mesi fa, Gabriele Faganello di Atl-Etica Impresa Sociale si concentra sul lungo, specialità in cui il riferimento stagionale è Zeno Capasa dell’Atletica Riccardi Milano 1946.

Nel triplo femminile sono attesi riscontri interessanti da Irosayike “Sarah” Ikuenobe della Safatletica, già capace di 12,74 in inverno ma non ancora in possesso della cittadinanza italiana. Nel lungo attenzione anche a Poko Silvia Canape della Derthona Atletica, oltre i sei metri già da cadetta.

Nell’alto femminile situazione apertissima con identico accredito per Alessandra Bighi dell’Atletica Bondeno, Sofia Sternativo dell’Aps Due Mondi e Laura Catalano dell’Acsi Atletica Campidoglio. Al maschile leggero vantaggio alla vigilia per Andrea Campani dell’Atletica Sarzana. Scenario simile nel triplo, dove Riccardo Pierdominici delle Fiamme Gialle Simoni guida un gruppo con ben cinque atleti classe 2010 ai vertici delle graduatorie.

Lanci: Del Pioluogo e Di Palma guidano il settore

Nei lanci i nomi di riferimento sono Antony Del Pioluogo e Antonio Di Palma. Del Pioluogo, atleta dell’Atletica Brugnera Friulintagli, si è portato a 20,23 nel peso da 5 kg e può avvicinare la migliore prestazione italiana Under 18 di Carmelo Musci, fissata a 20,94.

Di Palma, dell’Ideatletica Aurora, ha già battuto il record con il giavellotto da 800 grammi. In questa categoria si lancia però con il 700 grammi e, forte del suo 73,32 dello scorso ottobre, proverà a seguire la strada di Pietro Villa, oro a Banská Bystrica.

Nel disco, Del Pioluogo dovrà confrontarsi con un avversario di livello come Jesse John della Corricv-Guglielmo Atletica.

Cercano la conferma tricolore Beatrice Stagnaro dell’Atletica Avis Macerata nel disco ed Eloise Vallet della Sisport nel giavellotto, quest’anno preceduta nelle liste da Sara Fagnani dell’Atletica Bergamo 1959 Oriocenter.

Nel peso allieve guida le graduatorie Vittoria Seganfreddo dell’Atletica Vicentina. Nel martello le maggiori ambizioni di successo sono per Michele Delcuratolo dell’Atletica Sprint Barletta e Marta Corazza dell’Atletica Malignani Libertas.

Marcia: weekend decisivo verso Rieti

La marcia propone uno dei temi più delicati in chiave Europei Under 18. Al netto delle marciatrici russe, il terzetto italiano formato da Rebecca D’Alessandro della Polisportiva Tethys Chieti, Caterina Carissimi dell’Atletica Brescia 1950 e Anita Marchi dell’Atletica Vis Abano guida le graduatorie europee stagionali nei 5000 metri di marcia su pista.

Una delle tre, però, dovrà inevitabilmente restare fuori dalla squadra per Rieti. Per questo il weekend dello stadio Zecchini assume un peso ancora maggiore.

Tra gli uomini attenzione al padrone di casa Riccardo Rabai dell’Atletica Grosseto Banca Tema e a Cristian Cecchetto dell’Atletica Vicentina.

Campionati Italiani Under 18, dove vedere la diretta

I Campionati Italiani Under 18 di Grosseto saranno visibili in diretta streaming integrale su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

La copertura sarà disponibile sabato 27 giugno dalle 9.30 alle 20.45 e domenica 28 giugno dalle 8.30 alle 16.00, per seguire tutte le gare della rassegna tricolore e i protagonisti più attesi della Generazione Rieti2026.