Campionati Italiani U18: Del Pioluogo vola nel peso, sprint a Calzolari e Shablii

Prima giornata da applausi ai Campionati Italiani Under 18 di Grosseto, con tanti giovani in evidenza a meno di tre settimane dagli Europei di Rieti. Il risultato più pensate arriva dal peso: Antony Del Piolugo lancia a 20,72 metri con l’attrezzo da 5kg, firmando la seconda prestazione italiana di sempre e salendo al secondo posto delle liste europee stagionali.
Del Polugo vola nel peso, sprint a Zalcolari e Shablii
Del Pioluogo migliora di quasi mezzo metro il proprio personale e si avvicina alla migliore prestazione italiana allievi, distante appena 22 centimetri. Nei 100 metri femminili, successo al fotofinish per Elisa Calzolari in 11.76 con vento contrario, davanti a Gaia Bonato, battuta per soli quattro millesimi.
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Al maschile vince Artem Shablii in 10.62: l’atleta ucraino, fuggito dalla guerra e in attesa di cittadinanza italiana, conferma il titolo indoor e si prende un’altra bella copertina.
Canape, Carissimi e il mezzofondo illuminano Grosseto
Tra gli altri risultati spicca Silvia Poko Canape, che nel lungo atterra a 6,25 e sale nella top ten italiana under 18 di sempre. Grande prova anche per Caterina Carissimi nei 5000 di marcia, chiusi in 22:45,79, quinta prestazione italiana all-time di categoria.
Nel mezzofondo brillano Yasmine Lazouzi, dominatrice dei 2000 siepi in 6:47.50, e Federico Giardiello, vincitore dei 1500 con un ultimo giro travolgente. Oggi la seconda giornata segnerà altri 21 titoli italiani: per quelli di ieri, si può rivivere il tutto grande al Live Replay su Sportface TV.