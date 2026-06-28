Campionati Italiani Allievi Grosseto, la diretta su Atletica Italiana TV: Succo vola in 12.94 nei 100 ostacoli

Giornata finale dei Campionati Italiani Under 18 a Grosseto con Alessia Succo protagonista nei 100 ostacoli. L’evento va in onda in diretta su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, dove è possibile vivere tutte le emozioni.

Alessia Succo illumina la giornata conclusiva dei Campionati Italiani Under 18 di Grosseto. La giovane ostacolista dell’Atletica Settimese è stata la grande protagonista allo stadio Zecchini, firmando un clamoroso 12.94 nella finale dei 100 ostacoli, con vento leggermente contrario -0.1.

La domenica tricolore di Grosseto va in onda in diretta su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, dove è possibile vivere tutte le emozioni al seguente link:

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Succo in versione EuroRieti: 12.94 nei 100 ostacoli

A tre settimane dagli Europei Under 18 di Rieti, in programma domenica 19 luglio, Alessia Succo manda un segnale fortissimo. Dopo il recente primato europeo di Bressanone in 12.86 con vento +0.5 e ostacoli da 76 centimetri, l’azzurra si conferma ad altissimo livello anche a Grosseto.

Il suo 12.94 arriva al terzo turno in appena quattro ore, dopo le batterie chiuse in 13.30 e le semifinali in 13.24. Un risultato di grande valore, considerando anche il caldo intenso e il vento non favorevole.

Sul podio dei 100 ostacoli con lei salgono Maitè Cappelletti del Cus Insubria Varese Como, seconda in 13.72, e Valeria Lo Voi del Battaglio Cus Torino, terza in 13.77.

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200 metri: doppietta per Calzolari, Berardo vola al personale

Nei 200 metri femminili Elisa Calzolari della Safatletica completa la doppietta dopo il titolo nei 100. Vince in 23.92 con vento -1.3, davanti a Margherita Cengarle dell’Atletica 2000, seconda in 24.21, e Giorgia Castiglione dell’Atletica Spezia Duferco, terza in 24.45.

Al maschile, Matteo Berardo dell’Atletica Meneghina si lascia alle spalle i problemi fisici che lo avevano condizionato dalla stagione indoor e conquista il titolo con il personale di 21.32 con vento +0.9. Sul podio anche Alessio Ferrari del Cus Pro Patria Milano, secondo in 21.47, e Matteo Bortolus della Libertas Sanvitese, terzo in 21.63, entrambi al primato personale.

400 metri: Borello e Candidi ai piani alti delle liste italiane

Nei 400 metri maschili si mette in evidenza Nicolò Borello dell’Atletica Canavesana, che al primo anno di categoria corre in 47.04. Nella storia italiana U18, solo Lorenzo Benati con 46.85 ed Edoardo Scotti con 46.87 hanno fatto meglio.

Borello sale anche al secondo posto delle graduatorie europee stagionali a diciotto giorni da Rieti 2026. Completano il podio Thomas Nencini dell’Atletica Grosseto Banca Tema con 47.66 ed Edoardo Petriaggi della Studentesca Milardi con 47.88.

Tra le donne esulta Micol Candidi dell’Acsi Futuratletica, che scende per la prima volta sotto i 54 secondi e vince in 53.95. Il tempo vale la quinta prestazione italiana allieve di sempre e il terzo posto nelle liste europee stagionali. Sul podio anche Carolina Salvatore dell’Acsi Atletica Campidoglio in 54.83 e Aurora Aresu della Tespiense Quartu in 55.61.

Ostacoli: Sella Bance e Crisci in evidenza nei 400hs

Nei 400 ostacoli femminili grande prova di Kalidjatou Sella Bance dell’Atletica Vicentina, da poche settimane in possesso della cittadinanza italiana. Vince in 58.28, con quasi un secondo di progresso, diventando la terza italiana di sempre dopo Ilaria Verderio e Virna De Angeli e la quarta europea dell’anno nella fascia d’età.

Entrano nella top ten italiana anche Carlotta Giovanetto dell’Atletica Pont Donnas con 59.59 ed Eleonora Rossi dell’Atletica Monza con 59.68.

Al maschile, Davide Crisci della Maurina Olio Carli scende sotto i 52 secondi e consolida la leadership europea stagionale con 51.88. Secondo posto per Giacomo Provera dell’Atletica Mondovì-Acqua San Bernardo in 52.60, terzo Wendyam Sakande della Libertas Atletica Forlì con 52.92.

Nei 110 ostacoli successo per Andrea Cammilleri del Sulcis Atletica Carbonia, al primo anno di categoria, che vince in 13.91 con vento -1.0 dopo il 13.83 della batteria e il 13.79 della semifinale. Alle sue spalle Francesco Pernicone della Sisport, secondo in 13.96, e Davide Foresti del Bergamo Stars, terzo in 14.09.

Mezzofondo: doppiette tricolori per Giardiello e Lazouzi

Nel mezzofondo arrivano due doppiette tra 800 e 3000 metri. Federico Giardiello dell’Atletica Gavirate, già campione nei 1500 del sabato, si prende anche gli 800 metri con una rimonta nel rettilineo finale e chiude in 1:52.53. Secondo Tommaso Da Riva della Vittorio Atletica in 1:52.84, terzo Flavio Angelini dell’Atletica Levante in 1:53.13.

Bis tricolore anche per Yasmine Lazouzi dell’Atletica Mondovì-Acqua San Bernardo: dopo i 2000 siepi, vince i 3000 metri in volata in 9:49.89, davanti a Maddalena Ravà dell’Atletica Meneghina in 9:50.39 e Anna Basso del Cus Padova in 9:51.63.

Negli 800 femminili successo per Bianca Baiocco dell’Atletica Arcs Cus Perugia, classe 2010, che chiude in 2:08.29 davanti alla campionessa dei 1500 Cristina Morelli della Studentesca Milardi, seconda in 2:09.29, e Asia Prenzato del Cus Pro Patria Milano, terza in 2:11.01.

Nei 3000 maschili dominio di Luca Milanesi della Toscana Atletica, vincitore in 8:32.26. Sul podio anche Giacomo Manassero dell’Asd Dragonero in 8:40.46 e Riccardo Lucini della Nuova Virtus Crema in 8:40.61.

Salti: Belardi nell’asta, Deplano nel triplo

Nel salto con l’asta Gabriele Belardi dell’Elite Academy Bari si conferma il migliore tra gli allievi. Migliora il personale di un centimetro e sale a 5,02 alla seconda prova, prima di tentare senza successo la possibile migliore prestazione italiana di 5,13. Secondo Edoardo Damiani della Fratellanza 1874 Modena con 4,60, terzo Daniel Siscanu della Trevisatletica con 4,50.

Nel triplo maschile Enrico Deplano dell’Amsicora vince all’ultimo turno con 14,99 e vento +1.0, dopo il 14,83 del quinto salto. Secondo Samuele Granai dell’Atletica Sarzana con 14,89 e vento +0.4, terzo Michele Porsenna del No al Doping Ragusa con 14,81 ventoso +2.5.

Nel triplo femminile Viola Arioli dell’Atletica Riccardi Milano 1946 si conferma campionessa italiana con 12,51 e vento +0.8, superando Irosayike Ikuenobe della Safatletica, seconda con 12,39 e vento +0.1. Bronzo per Franca Dongmo della Sef Stamura Ancona con 12,20 e vento +1.0. Fuori classifica, l’azzurra Ottavia Cestonaro dei Carabinieri salta 13,98 con vento -0.4.

Nell’alto femminile titolo per Alessandra Bighi dell’Atletica Bondeno, che migliora il personale di un centimetro e supera 1,77 al secondo tentativo. Seconda Laura Catalano dell’Acsi Atletica Campidoglio con 1,74, terza Sofia Sternativo della Due Mondi con 1,71 alla prima prova.

Lanci: Del Pioluogo ancora tricolore, Stagnaro si conferma

Nei lanci, Antony Del Pioluogo completa la doppietta dopo il titolo nel peso del sabato. Nel disco vince con 56,03, con quasi quattro metri di vantaggio su Giuliano Pagot della Libertas Friul Palmanova, secondo con 52,11. Terzo Angelo Piantanida del Cus Pro Patria Milano con 51,72.

Nel giavellotto successo per Antonio Di Palma dell’Ideatletica Aurora con 69,83. Si migliorano anche Nicolò Cerdelli dell’Avis Marathon Verbania, secondo con 65,42, e Riccardo Biancat dell’Atletica Brugnera Friulintagli, terzo con 63,17.

Nel disco femminile Beatrice Stagnaro dell’Atletica Avis Macerata conquista il secondo titolo consecutivo con 45,17 al quarto turno. Sul podio anche Matilde Cecati della Sisport con 43,06 e Maia Minardi dell’Atletica 85 Faenza con 42,78.

Staffette: Studentesca Milardi ancora protagonista

Nelle staffette maschili è ancora festa per la Studentesca Milardi, protagonista a Rieti con la 4×100 e poi con la 4×400. Nella staffetta del miglio, con Andrea Minnelli costante delle due vittorie, il quartetto completato da Andrea Gasparrini, Mattia De Santis ed Edoardo Petriaggi vince in 3:19.60.

Secondo posto per La Fratellanza 1874 Modena in 3:20.49, terze le Fiamme Gialle Simoni in 3:21.98.

Rivivi le gare su Atletica Italiana TV

La giornata finale dei Campionati Italiani Allievi di Grosseto va in onda in diretta su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Tutte le emozioni della manifestazione sono disponibili al seguente link:

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