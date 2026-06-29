Campionati Italiani Allievi Grosseto, rivivi le emozioni su Atletica Italiana TV: Succo show nei 100 ostacoli

La giornata conclusiva dei Campionati Italiani Under 18 di Grosseto ha visto Alessia Succo protagonista con il 12.94 nei 100 ostacoli. L’evento è stato trasmesso in diretta su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, dove è possibile rivivere tutte le emozioni.

I Campionati Italiani Under 18 di Grosseto si sono chiusi ieri, domenica 28 giugno, con una giornata finale ricca di risultati di alto livello e indicazioni importanti in vista degli Europei Under 18 di Rieti.

La copertina è tutta per Alessia Succo, protagonista nei 100 ostacoli con un notevole 12.94 in finale, ma la domenica dello stadio Zecchini ha regalato anche le prove di Nicolò Borello e Micol Candidi nei 400, di Kalidjatou Sella Bance e Davide Crisci nei 400 ostacoli, oltre alle doppiette tricolori di Elisa Calzolari, Federico Giardiello, Yasmine Lazouzi e Antony Del Pioluogo.

L’evento è stato trasmesso in diretta su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, dove è possibile rivivere tutte le emozioni al seguente link:

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Succo vola nei 100 ostacoli: 12.94 a Grosseto

A tre settimane dagli Europei Under 18 di Rieti, in programma domenica 19 luglio alle 18.20, Alessia Succo conferma di poter essere una delle grandi protagoniste della rassegna continentale.

L’ostacolista dell’Atletica Settimese ha dominato i 100 ostacoli nella giornata conclusiva dei Campionati Italiani U18, correndo la finale in 12.94 con vento leggermente contrario -0.1. Un risultato di grande peso, soprattutto considerando il caldo intenso, con il termometro arrivato a 37 gradi, e il fatto che la piemontese ha affrontato tre turni in appena quattro ore.

Prima della finale, Succo aveva corso in 13.30 in batteria e in 13.24 in semifinale. Sul podio con lei sono salite Maitè Cappelletti del Cus Insubria Varese Como, seconda in 13.72, e Valeria Lo Voi del Battaglio Cus Torino, terza in 13.77.

Calzolari fa doppietta nei 200, Berardo al personale

Nei 200 metri femminili Elisa Calzolari della Safatletica ha completato la doppietta dopo il titolo nei 100. La velocista si è imposta in 23.92 con vento -1.3, precedendo Margherita Cengarle dell’Atletica 2000, seconda in 24.21, e Giorgia Castiglione dell’Atletica Spezia Duferco, terza in 24.45.

Al maschile, titolo per Matteo Berardo dell’Atletica Meneghina, che ha corso in 21.32 con vento +0.9, firmando il primato personale. Sul podio anche Alessio Ferrari del Cus Pro Patria Milano in 21.47 e Matteo Bortolus della Libertas Sanvitese in 21.63, entrambi al personale.

Borello e Candidi brillano nei 400

Grande prova nei 400 metri maschili per Nicolò Borello dell’Atletica Canavesana. Il piemontese, al primo anno di categoria, ha corso in 47.04, tempo che lo porta tra i migliori allievi italiani di sempre e al secondo posto delle graduatorie europee stagionali a pochi giorni da Rieti 2026.

Alle sue spalle si sono piazzati Thomas Nencini dell’Atletica Grosseto Banca Tema in 47.66 ed Edoardo Petriaggi della Studentesca Milardi in 47.88.

Tra le allieve, esulta Micol Candidi dell’Acsi Futuratletica, scesa per la prima volta sotto i 54 secondi con 53.95. Il crono vale la quinta prestazione italiana U18 di sempre e il terzo posto nelle liste europee stagionali. Sul podio anche Carolina Salvatore dell’Acsi Atletica Campidoglio in 54.83 e Aurora Aresu della Tespiense Quartu in 55.61.

Ostacoli: Sella Bance e Crisci ai vertici europei

Nei 400 ostacoli femminili spicca la prova di Kalidjatou Sella Bance dell’Atletica Vicentina. Da poche settimane cittadina italiana, ha vinto in 58.28, migliorandosi di quasi un secondo e diventando la terza italiana di sempre nella categoria dopo Ilaria Verderio e Virna De Angeli.

Nella stessa gara entrano nella top ten italiana anche Carlotta Giovanetto dell’Atletica Pont Donnas, quinta in 59.59, ed Eleonora Rossi dell’Atletica Monza, sesta in 59.68.

Al maschile, Davide Crisci della Maurina Olio Carli è sceso sotto i 52 secondi con 51.88, consolidando la leadership europea stagionale. Secondo Giacomo Provera dell’Atletica Mondovì-Acqua San Bernardo in 52.60, terzo Wendyam Sakande della Libertas Atletica Forlì in 52.92.

Nei 110 ostacoli successo per Andrea Cammilleri del Sulcis Atletica Carbonia, al primo anno di categoria, che ha vinto in 13.91 con vento -1.0. Alle sue spalle Francesco Pernicone della Sisport in 13.96 e Davide Foresti del Bergamo Stars in 14.09.

Mezzofondo: doppiette per Giardiello e Lazouzi

Nel mezzofondo arrivano due doppiette tricolori. Federico Giardiello dell’Atletica Gavirate, già campione nei 1500, ha vinto anche gli 800 metri in 1:52.53, rimontando nel rettilineo finale Tommaso Da Riva della Vittorio Atletica, secondo in 1:52.84. Terzo Flavio Angelini dell’Atletica Levante in 1:53.13.

Bis anche per Yasmine Lazouzi dell’Atletica Mondovì-Acqua San Bernardo. Dopo il titolo nei 2000 siepi, ha conquistato i 3000 metri in 9:49.89, precedendo Maddalena Ravà dell’Atletica Meneghina in 9:50.39 e Anna Basso del Cus Padova in 9:51.63.

Negli 800 femminili successo per Bianca Baiocco dell’Atletica Arcs Cus Perugia, classe 2010, vincitrice in 2:08.29 davanti a Cristina Morelli della Studentesca Milardi in 2:09.29 e Asia Prenzato del Cus Pro Patria Milano in 2:11.01.

Nei 3000 maschili dominio di Luca Milanesi della Toscana Atletica, primo in 8:32.26, davanti a Giacomo Manassero dell’Asd Dragonero in 8:40.46 e Riccardo Lucini della Nuova Virtus Crema in 8:40.61.

Salti: Belardi nell’asta, Deplano e Arioli nel triplo

Nel salto con l’asta, Gabriele Belardi dell’Elite Academy Bari si è confermato il migliore tra gli allievi, migliorando il personale di un centimetro fino a 5,02. Secondo Edoardo Damiani della Fratellanza 1874 Modena con 4,60, terzo Daniel Siscanu della Trevisatletica con 4,50.

Nel triplo maschile Enrico Deplano dell’Amsicora ha trovato il salto vincente all’ultimo turno con 14,99 e vento +1.0. Secondo Samuele Granai dell’Atletica Sarzana con 14,89, terzo Michele Porsenna del No al Doping Ragusa con 14,81 ventoso.

Nel triplo femminile Viola Arioli dell’Atletica Riccardi Milano 1946 ha bissato il titolo dello scorso anno con 12,51 e vento +0.8, superando Irosayike Ikuenobe della Safatletica, seconda con 12,39, e Franca Dongmo della Sef Stamura Ancona, terza con 12,20. Fuori classifica, l’azzurra Ottavia Cestonaro dei Carabinieri ha saltato 13,98 con vento -0.4.

Nell’alto femminile titolo per Alessandra Bighi dell’Atletica Bondeno, che ha superato 1,77 al secondo tentativo. Seconda Laura Catalano dell’Acsi Atletica Campidoglio con 1,74, terza Sofia Sternativo della Due Mondi con 1,71 alla prima prova.

Lanci: Del Pioluogo e Stagnaro ancora tricolori

Nei lanci, Antony Del Pioluogo ha completato la doppietta dopo il successo nel peso, vincendo il disco con 56,03. Alle sue spalle Giuliano Pagot della Libertas Friul Palmanova con 52,11 e Angelo Piantanida del Cus Pro Patria Milano con 51,72.

Nel giavellotto successo per Antonio Di Palma dell’Ideatletica Aurora con 69,83, davanti a Nicolò Cerdelli dell’Avis Marathon Verbania con 65,42 e Riccardo Biancat dell’Atletica Brugnera Friulintagli con 63,17.

Nel disco femminile Beatrice Stagnaro dell’Atletica Avis Macerata ha conquistato il secondo titolo consecutivo con 45,17. Sul podio anche Matilde Cecati della Sisport con 43,06 e Maia Minardi dell’Atletica 85 Faenza con 42,78.

Staffette: doppietta Studentesca Milardi nella 4×400

Nelle staffette, la Studentesca Milardi ha firmato il successo nella 4×400 maschile con Andrea Gasparrini, Andrea Minnelli, Mattia De Santis ed Edoardo Petriaggi, chiudendo in 3:19.60. Seconda La Fratellanza 1874 Modena in 3:20.49, terze le Fiamme Gialle Simoni in 3:21.98.

La Studentesca Milardi ha vinto anche tra le allieve con Chiara Imperatori, Cristina Morelli, Sara Chmielik e Sara Ingrisano, prime in 3:53.09 davanti ad Acsi Futuratletica in 3:54.26 e Bracco Atletica in 3:54.49.

Rivivi tutte le emozioni su Atletica Italiana TV

La giornata conclusiva dei Campionati Italiani Allievi di Grosseto è stata trasmessa in diretta su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

È possibile rivivere tutte le emozioni della manifestazione su Atletica Italiana TV al seguente link:

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