Battocletti regina del Campaccio: bis nel fango e dominio assoluto a San Giorgio su Legnano

La trentina domina la 69ª edizione della classica della campestre, mentre tra gli uomini il successo va al burundese Ntakarutimana con Luca Alfieri miglior azzurro. Le gare saranno trasmesse in replica su Atletica Italiana TV e sull’app SportFace.

Il Campaccio Cross Country 2026 si conferma una delle prove più iconiche e affascinanti dell’atletica internazionale. A San Giorgio su Legnano, tra fango, pioggia e freddo, la 69ª edizione della storica campestre lombarda ha regalato spettacolo puro, confermandosi tappa Gold del World Athletics Cross Country Tour e ribadendo il suo ruolo centrale nel panorama mondiale della corsa campestre.

Battocletti domina ancora: bis tricolore al Campaccio

La gara femminile è stata nel segno di Nadia Battocletti, autentica leader dell’edizione 2026. L’azzurra, classe 2000 e originaria di Cles, ha controllato la corsa con intelligenza e forza, aumentando progressivamente il ritmo dopo una prima fase a gruppo compatto.

Nemmeno una scivolata a metà gara è riuscita a fermarla: Battocletti ha ripreso immediatamente il comando, chiudendo i 6 km del percorso in 21’10, conquistando così il secondo successo consecutivo al Campaccio e inaugurando nel migliore dei modi il nuovo anno agonistico, dopo aver chiuso il 2025 con la vittoria alla BOclassic di Bolzano.

Alle sue spalle la burundese Francine Niyomukunzi (21’32), vincitrice dell’edizione 2024, mentre sul terzo gradino del podio sale l’altra azzurra Elvanie Nimbona (21’33), da poco cittadina italiana. Un risultato che porta due italiane su tre sul podio. Quarta posizione per Collinge, mentre il dominio azzurro è stato evidente anche nella profondità della classifica.

Gara maschile: Ntakarutimana vince, Alfieri trascina gli italiani

La prova maschile, disputata su 10 km (cinque giri da due chilometri), è stata combattuta e spettacolare. Dopo una prima fase di studio, la corsa si è trasformata in una battaglia ad alta intensità tra gli atleti africani, con il burundese Egide Ntakarutimana protagonista assoluto.

Il momento decisivo arriva negli ultimi due giri, quando Ntakarutimana e il connazionale Celestin Ndikumana rompono gli indugi e si avvantaggiano sul resto del gruppo. Nell’ultimo giro, con un’azione in progressione continua, Ntakarutimana piazza l’allungo decisivo e va a vincere in 30’38, mentre Dolphine Chelimo (Uganda) riesce a superare Ndikumana proprio sul traguardo, chiudendo secondo. Entrambi fermano il cronometro a 30’45.

Grande prova degli azzurri

In chiave italiana, la nota più positiva arriva da Luca Alfieri, autore di una gara coraggiosa e di grande qualità. L’azzurro tiene il passo dei migliori fino a metà corsa, si fa vedere anche nelle fasi decisive e chiude con un eccellente sesto posto in 31’06, miglior italiano al traguardo e accolto dagli applausi del pubblico.

Alle sue spalle, Yassin Bouih chiude nono in 31’20, seguito da Luca Vecchi, decimo in 31’22, completando una prestazione di squadra solida e incoraggiante.

Un Campaccio da record, non solo sport

Nonostante le condizioni meteo difficili, il 69º Campaccio ha confermato la sua straordinaria capacità attrattiva, coinvolgendo giovani, élite e pubblico. Grande attenzione anche ai progetti collaterali dedicati a sostenibilità e inclusione, protagonisti nella giornata di sabato, che rafforzano il valore sociale dell’evento oltre a quello sportivo.

