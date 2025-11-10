L’azzurro delle Fiamme Gialle conquista la vittoria nella seconda prova indicativa verso gli Europei di Lagoa. Successi anche per Cornali e Fraquelli nelle categorie giovanili.

Finale emozionante al Cross Valmusone di Osimo (Ancona), dove Yassin Bouih ha conquistato il successo nella seconda prova stagionale della corsa campestre, valida come tappa di selezione per gli Europei di cross in programma il 14 dicembre a Lagoa (Portogallo).

Il reggiano delle Fiamme Gialle, già campione europeo in staffetta nel 2022 e protagonista alle Olimpiadi nei 3000 siepi, ha tagliato il traguardo in 22:33, precedendo di un solo secondo Abderrazzak Gasmi (Toscana Atletica Jolly, 22:34), mentre Enrico Vecchi (Atl. Rodengo Saiano Mico, 22:35) ha completato il podio dopo aver condotto la gara nella fase iniziale.

Più staccati Carmelo Cannizzaro (Running Modica, 23:31) e Pietro Pellegrini (Atl. Valle di Cembra, 24:04). Nella gara Under 23, successo per Nicolò Cornali (Atl. Reggio) in 18:11, davanti a Mauro Dallapiccola (Atl. Valle di Cembra, 18:13) e Francesco Ropelato (Us Quercia Dao Conad, 18:31).

Grande equilibrio anche nella prova femminile promesse, risolta solo nel finale a favore di Carolina Fraquelli (Atl. Virtus Lucca, 21:30), che ha preceduto di un soffio Melissa Fracassini (21:31), Elena Ribigini (21:33) e Francesca Mentasti (21:34).

Tra gli Under 20 si è imposto Alessandro Santangelo (Atl. Virtus Lucca) in 12:59, seguito da Giacomo Bellillo e Enrico Ricci. Al femminile, vittoria per Viviana Marinelli (Atl. Locorotondo) in 15:17, davanti a Federica Borromini e Isotta Paiotti.

Nel cross corto di circa due chilometri dominio di Simone Valduga (Aeronautica, 5:27) e tra le donne successo di Virginia Bancolini (Sef Stamura Ancona, 6:54).

Sulla scena internazionale, Luca Alfieri (Atl. Casone Noceto) ha chiuso 23° al Cross Internacional de Italica di Santiponce (Spagna), tappa Gold del circuito mondiale, in 27:36. Vittoria al burundese Rodrigue Kwizera (26:10), davanti ai keniani Andrew Kiptoo Alamisi e Dennis Kipkoech Kemboi.