Berardo da record e Iapichino brilla: grande atletica al memorial Giovannini

Nel Memorial Alessio Giovannini 2026, meeting internazionale di atletica leggera inserito nel circuito World Indoor Tour e disputato al PalaCasali di Ancona, sono arrivati risultati tecnici di rilievo che hanno caratterizzato la giornata.

L’evento ha visto in campo sia atleti affermati sia giovani talenti in rampa di lancio, contribuendo a rendere vibrante il clima sportivo per tifosi e appassionati alle gare presenti.

Tra i momenti più significativi un record di categoria nei 200 metri, una performance di alto profilo nel salto in lungo femminile e una vittoria convincente nella finale dei 200 metri femminili.

Berardo da record, Valensin vince i 200

Uno dei protagonisti assoluti della giornata è stato Matteo Berardo, giovane sprinter che ha stabilito il record italiano U18 nei 200 metri correndo in 21″51 nella sua serie di qualificazione, togliendosi anche la soddisfazione di essere stato il terzo migliore di tutta la giornata a livello cronometrico.

Questo tempo migliora di un centesimo il precedente primato e arriva dopo che Berardo aveva eguagliato anche il primato italiano U18 nei 60 metri (6″78).

Nella gara femminile dei 200 metri, invece, Elisa Valensin ha centrato la vittoria con un tempo di 23″73, anticipando in volata la specialista degli ostacoli Ayomide Folorunso e Margherita Castellani. Questi risultati testimoniano l’ottimo stato di forma delle velociste italiane in una disciplina che sta mostrando sempre più profondità nel panorama nazionale.

Iapichino illumina il lungo

La sfida nel salto in lungo femminile ha visto Larissa Iapichino mettersi in mostra con un’ottima prova, raggiungendo i 6,93 metri, segnando la miglior prestazione mondiale stagionale e sfiorando di poco il primato personale. Una misura che ha dato spettacolo al pubblico confermando ancora una volta il grande talento della toscana.

Gli altri momenti degni di nota della giornata sono stati le prestazioni sui 60 metri, con il cubano Jenns Reynold Fernandez primo in 6″61, dividendo il podio con altri due italiani, ovvero Samuele Ceccarelli e Filippo Randazzo. Nel femminile, invece, a vincere è stata Alessandra Gasparelli.

Anche nelle altre discipline, come gli sprint, gli ostacoli e i salti multipli, atleti di varie nazionalità hanno messo in mostra i loro talenti oltre che condizioni di forma interessanti, rendendo la manifestazione un importante bando di prova in vista degli appuntamenti internazionali di questa stagione.