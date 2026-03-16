Bebe Vio lascia la scherma: “Ora inizio con l’atletica, penso ai 100 metri”

La campionessa paralimpica annuncia il ritiro dal fioretto dopo i problemi fisici degli ultimi mesi. Ora una nuova sfida nello sport con l’atletica.

Bebe Vio lascia la scherma e apre una nuova fase della sua carriera sportiva. L’atleta azzurra ha annunciato la decisione di abbandonare il fioretto e di voler iniziare una nuova avventura nell’atletica leggera.

“Lascio la scherma, inizio con l’atletica”, ha spiegato l’atleta, sottolineando che i problemi fisici degli ultimi tempi l’hanno portata a prendere questa scelta.

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La decisione dopo i problemi fisici

“Ho avuto parecchi problemi fisici ultimamente… Non l’ho mai detto a voce alta, purtroppo è finita con la scherma, non ce la faccio più fisicamente…”, ha dichiarato.

La campionessa ha spiegato che la nuova esperienza sportiva sarà possibile grazie al lavoro di squadra con lo staff che la segue:

“Adesso abbiamo, dico ‘abbiamo’ con la squadra perché posso farlo solo grazie a un gruppo di persone che mi sta dietro in questo momento, abbiamo iniziato con l’atletica. Penso di fare i 100 metri”.

Una carriera ricca di successi

Bebe Vio, 29 anni, chiude così una carriera straordinaria nella scherma paralimpica.

Nel suo palmarès figurano:

2 medaglie d’oro alle Paralimpiadi , oltre a 1 argento e 1 bronzo

5 ori e 2 bronzi ai Campionati del mondo

5 ori e 1 argento ai Campionati europei

Risultati che l’hanno resa una delle figure più rappresentative dello sport paralimpico italiano.

Una nuova sfida nello sport

Dopo anni di trionfi in pedana, l’atleta azzurra è pronta dunque ad affrontare una nuova sfida nell’atletica, con l’obiettivo di misurarsi nella velocità sui 100 metri.