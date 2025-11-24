Ieri la campionessa europea ha vinto con autorità la tappa Gold di Atapuerca, staccando Jebet negli ultimi mille metri. Fra tre settimane gli Europei di Lagoa.

Un ritorno nel fango da vera fuoriclasse per Nadia Battocletti, che ieri ha inaugurato la stagione della corsa campestre con una vittoria netta nella prestigiosa prova di Atapuerca, in Spagna, appuntamento Gold del circuito mondiale.

La mezzofondista azzurra, campionessa europea in carica, ha imposto il proprio ritmo nella parte conclusiva della gara: a circa un chilometro dal traguardo ha piazzato l’accelerazione decisiva, lasciandosi alle spalle la keniana Sheila Jebet, distanziata di tredici secondi sul traguardo.

Battocletti ha chiuso i 6,821 km in 22:21, in una giornata resa complicata dal freddo, dal vento e dal tracciato duro nei pressi di Burgos, a quasi mille metri di altitudine.

Per l’azzurra — reduce dalle eccezionali medaglie mondiali di Tokyo (argento nei 10.000 e bronzo nei 5.000) — si tratta della prima vittoria in carriera nel cross di Atapuerca, alla sua quarta partecipazione. Il precedente miglior piazzamento era il sesto posto.

Alle spalle di Jebet (22:34) è arrivata la kazaka Daisy Jepkemei (22:35), prima l’anno scorso e protagonista nelle fasi iniziali. Quarta la britannica Megan Keith (22:37), che aveva provato ad alzare il ritmo nel penultimo giro prima del forcing finale di Battocletti.

Per la portacolori delle Fiamme Azzurre si tratta di un passo avanti importante a tre settimane dagli Europei di Lagoa (14 dicembre), dove tenterà di confermare il titolo conquistato dodici mesi fa.

La stessa atleta ha commentato così dopo il successo:

«Sono felice per la vittoria, nonostante il freddo e il vento. Ho ritrovato subito sensazioni positive nel cross e ho saputo scegliere il momento giusto. Sto bene e domenica gareggerò di nuovo ad Alcobendas per fare un altro test in vista degli Europei».