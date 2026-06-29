Atletica, Tortu torna in pista: esordio stagionale sui 200 in Austria

Filippo Tortu rientra dopo quattro mesi di stop: mercoledì sarà in gara a Eisenstadt, nella tappa Silver del Continental Tour. “Mi sento finalmente pronto”.
Filippo Tortu è pronto a tornare in pista. Il velocista azzurro farà il proprio esordio stagionale sui 200 metri mercoledì in Austria, a Eisenstadt, nella tappa Silver del Continental Tour.
Per il campione italiano sarà il primo test dopo un lungo periodo lontano dalle competizioni, seguito all’infortunio rimediato a fine gennaio in Svizzera.
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Tortu: “Non vedo l’ora di riprendere”
Tortu ha espresso la propria soddisfazione per il ritorno alle gare dopo la fase di riabilitazione.
“Sono molto contento di tornare in campo dopo un lungo periodo di riabilitazione. Mi sento finalmente pronto. Non vedo l’ora di testare la mia condizione e di iniziare questa stagione”, ha dichiarato lo sprinter azzurro.
Lo stop dopo l’infortunio di Magglingen
Il velocista italiano è fermo dal 31 gennaio, quando si era infortunato a Magglingen, in Svizzera, durante una prova indoor sui 60 metri.
La lesione tendinea ha costretto Tortu a modificare i programmi della stagione, rinviando il debutto e imponendo uno stop di circa quattro mesi.
Primo test verso gli Europei di Birmingham
La gara di Eisenstadt rappresenterà un passaggio importante per valutare la condizione dell’azzurro dopo il rientro.
L’obiettivo stagionale resta arrivare nella miglior forma possibile agli Europei di atletica, in programma ad agosto a Birmingham.