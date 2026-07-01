Atletica, Tortu inizia bene la stagione: battuto Mitchell-Blake come alle Olimpiadi

Filippo Tortu è riuscito a iniziare al meglio la stagione dell’atletico: è riuscito ad avere la meglio su Mitchell-Blake, cosa è successo oggi

Filippo Tortu è partito dal meeting di Eisenstadt, in Austria, per il suo atteso debutto stagionale all’aperto nel circuito World Continental Tour. Il velocista brianzolo tornava in gara dopo lo stop invernale causato da una lesione al tendine del semitendinoso, con l’obiettivo di trovare la condizione ottimale in vista degli Europei di Birmingham di agosto.

Le condizioni meteorologiche nel Burgenland non hanno aiutato: un forte temporale ha ritardato la gara dei duecento metri, lasciando la pista bagnata e costringendo gli atleti a correre con folate di vento decisamente importanti, fino a tre metri e mezzo al secondo a favore.

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Nonostante una partenza discreta, sul rettilineo finale Tortu non è riuscito a impensierire il tedesco Joshua Hartmann, autore di un eccellente venti secondi e trentatré, chiudendo così al secondo posto con un tempo di venti secondi e sessantotto.

Tortu è riuscito ad arrivare davanti a Mitchell-Blake nel debutto stagionale

Il velocista italiano è comunque riuscito a conquistare un piazzamento importante, lasciando dietro di sé in volata il canadese Brendon Rodney e soprattutto il britannico Mitchell-Blake, suo grande rivale nella storica staffetta 4×100 delle Olimpiadi di Tokyo.

Questa prova rappresenta un test fondamentale per capire se Tortu potrà essere un fattore determinante per la staffetta azzurra nella rassegna continentale.

Serviranno ulteriori verifiche nelle prossime settimane per confermare il suo stato di forma, in attesa di valutare anche l’imminente gara di Marcell Jacobs sui cento metri, dopo aver corso a Parigi in Diamond League con ottimi tempi.