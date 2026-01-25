Atletica, terzo posto per Randazzo: arriva il minimo per i Mondiali Indoor

L’atletica italiana è scatenata a Parigi: buona giornata anche per Filippo Randazzo che strappa il minimo per i Mondiali Indoor e chiude terzo

L’atletica italiana spicca a Parigi nel teatro dell’AccorArena. Non ci sono solo grandissime prove di Mattia Furlani, che ha firmato il primato mondiale stagionale, e Kelly Doualla, che a 16 anni ha reso orgogliosi i colori azzurri.

No, perché anche Filippo Randazzo ha fatto parlare di sé con una buona prova personale. L’ex lunghista, infatti, ha chiuso a 6.59 – proprio sotto i 6.60 – nei 60 metri e ha conquistato un terzo posto che vuol dire anche il minimo per i Mondiali Indoor.

Tutto è bene quel che finisce bene, quindi, nella tappa del World Indoor Tour, livello silver. E le buone notizie non sono finite, dato che Randazzo è riuscito a migliorare di quattro centesimi il suo record personale, certificando i grandi miglioramenti degli ultimi mesi. Ora il grande appuntamento è il 20-22 marzo a Torun, in Polonia, per i Mondiali Indoor.

Randazzo terzo: Al Balushi vince a Parigi

Il re dei 60 metri arriva dall’Oman. Ali Al Balushi ha chiuso in 6.52 e festeggia a Parigi, seguito dal camerunense Emmanuel Eseme, sotto di soli tre centesimi.

Saranno ancora loro in Polonia i principali avversari da cui Randazzo dovrà guardarsi. Ma oggi resta la grande giornata per l’ex lunghista, che ha firmato la miglior prestazione di un italiano sul rettilineo in sala, almeno per questa primissima parte di stagione. E il meglio deve ancora venire.