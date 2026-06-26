Atletica su Sky e NOW: oggi Zagabria, domenica la Diamond League di Parigi

Due grandi appuntamenti con l’atletica leggera su Sky e in streaming su NOW: oggi alle 18 il Continental Tour Gold di Zagabria, domenica alla stessa ora la Diamond League di Parigi con Jacobs contro Lyles.

Settimana di grande atletica su Sky e in streaming su NOW, con due appuntamenti internazionali da seguire tra oggi e domenica. Si parte questo pomeriggio, venerdì 26 giugno alle 18, con il World Athletics Continental Tour Gold di Zagabria, mentre domenica 28 giugno, sempre alle 18, sarà la volta della Diamond League di Parigi.

Due meeting di primo piano, con tanti protagonisti internazionali e diversi azzurri attesi in pista e in pedana.

Oggi il Continental Tour Gold di Zagabria su Sky Sport Uno

Il primo appuntamento è in programma oggi, venerdì 26 giugno, alle 18 su Sky Sport Uno. In scena il 76° Boris Hanžeković Memorial di Zagabria, meeting di livello Gold del World Athletics Continental Tour.

Tra i nomi più attesi ci sono il campione del mondo dei 110 ostacoli Cordell Tinch, la velocista giamaicana Elaine Thompson-Herah e la campionessa olimpica di Parigi nel salto in alto Yaroslava Mahuchikh.

Nutrita anche la presenza italiana. In gara, tra gli altri, Leonardo Fabbri nel getto del peso, Fausto Desalu nei 200 metri, Pietro Arese nei 1500, Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli e Dariya Derkach nel salto triplo femminile.

La telecronaca sarà affidata a Nicola Roggero e Stefano Baldini.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Domenica la Diamond League di Parigi: Jacobs sfida Lyles

Domenica 28 giugno, alle 18, spazio invece alla tappa di Parigi della Diamond League, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, oltre che in streaming su NOW.

Uno dei momenti più attesi sarà la sfida nei 100 metri tra il campione olimpico Noah Lyles e l’azzurro Marcell Jacobs. Grande attenzione anche al salto con l’asta, con il confronto tra tre dei migliori interpreti mondiali della specialità: Armand Duplantis, Emmanouil Karalis e Renaud Lavillenie.

Anche per il meeting di Parigi la telecronaca sarà di Nicola Roggero e Stefano Baldini.

Atletica su Sky: programma e copertura

La grande atletica sarà protagonista non solo in diretta tv, ma anche attraverso la copertura di Sky Sport 24, del sito SkySport.it, di Sky Sport Insider, dell’App Sky Sport e degli account social ufficiali di Sky Sport.

Il programma dell’atletica su Sky e NOW

Venerdì 26 giugno

Ore 18

World Athletics Continental Tour Gold – Zagabria

Telecronaca: Nicola Roggero e Stefano Baldini

Diretta tv: Sky Sport Uno

Streaming: NOW

Domenica 28 giugno

Ore 18

Diamond League – Parigi

Telecronaca: Nicola Roggero e Stefano Baldini

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Streaming: NOW