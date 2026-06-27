Atletica, Simonelli solo ottavo nei 110 ostacoli: Lafond ha firmato il record mondiale stagionale

A Zagabria, in Croazia, Thea Lafond ruba la scena affermandosi con il nuovo record stagionale. Simonelli si è piazzato all’ottavo posto

È stata una giornata dai due volti per l’atletica azzurra al meeting di Zagabria, tra grandi soddisfazioni e prestazioni sottotono in vista degli appuntamenti che contano di più. Ma con grandi prestazioni da parte di alcuni dei migliori atleti al mondo: di sicuro, lo spettacolo non è mancato.

Nel salto triplo femminile, grande prova di carattere di Dariya Derkach. L’azzurra sale sul podio conquistando un prezioso terzo posto con la misura di 14.51 metri, fermandosi a un solo centimetro dal suo primato personale.

Un’ottima risposta tecnica dopo le fatiche recenti, chiusa alle spalle della dominicana Thea Lafond, autrice di un impressionante 15.25 che vale il primato mondiale stagionale. Ora è la nona di sempre.

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Sui 1500 metri, grande corsa di Pietro Arese. Il mezzofondista azzurro si piazza quarto in una volata tiratissima, chiudendo in 3:32.76. Un crono di assoluto rilievo, che rappresenta il terzo miglior tempo in carriera per il portacolori tricolore, a conferma del suo eccellente stato di forma.

Simonelli non brilla in Croazia, ma avrà tempo di rifarsi

Nella tappa del World Continental Tour in Croazia, però, ci sono anche le sorprese negative. Sui 110 ostacoli, Lorenzo Simonelli vive una serata no. Il campione europeo chiude all’ottavo posto in 13.64, una prestazione anonima che lascia aperti diversi interrogativi alla vigilia degli Europei.

Non brilla nemmeno Fausto Desalu nei 200 metri: quarto in 20.57, il velocista azzurro sbaglia la curva e non trova lo spunto decisivo sul rettilineo finale.

In sintesi, un test importante per gli azzurri: le conferme di Derkach e Arese fanno ben sperare, mentre Simonelli e Desalu dovranno subito rimboccarsi le maniche per ritrovare la condizione migliore in vista delle prossime sfide internazionali di questa lunga stagione agonistica.