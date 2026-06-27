Atletica, Sibilio torna nei 400 ostacoli: domenica il rientro a Troyes

Il primatista italiano e argento europeo Alessandro Sibilio torna in gara nei 400 ostacoli dopo nove mesi. L’azzurro sarà al via domenica nel meeting di Troyes, tappa Bronze del Continental Tour.

Alessandro Sibilio è pronto a ritrovare i 400 ostacoli. A nove mesi dall’ultima uscita nella sua specialità, il primatista italiano e argento europeo tornerà in pista domenica a Troyes, in Francia, nel meeting valido come tappa Bronze del Continental Tour.

L’azzurro delle Fiamme Gialle riparte dalla gara francese dopo la sfortunata batteria dei Mondiali di Tokyo del 15 settembre dello scorso anno, ultima apparizione sui 400hs.

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Sibilio rientra nei 400 ostacoli

Per Sibilio si tratta di un appuntamento importante nel percorso di ritorno sulla distanza che lo ha visto diventare primatista italiano. A Troyes il campano ritroverà la propria specialità in un contesto internazionale e con avversari già in evidenza in stagione.

Nel meeting transalpino saranno presenti anche il francese Clement Ducos, accreditato di 48.49 nel 2026, e lo svizzero Julien Bonvin, che quest’anno ha corso in 48.93.

A Troyes anche Benati, Bussotti, Bouih, Del Buono e Colajanni

Tra gli iscritti figura anche Lorenzo Benati delle Fiamme Azzurre, recentemente tornato nei 400 metri su tempi che non raggiungeva da tre anni, grazie al 45.66 realizzato nelle ultime uscite.

Nel programma del meeting di Troyes sono presenti anche i 1500 metri con Joao Bussotti dell’Esercito, Yassin Bouih delle Fiamme Gialle e Federica Del Buono dei Carabinieri. Negli 800 metri, invece, spazio a Maria Colajanni del Cus Palermo.