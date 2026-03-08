Atletica, Pellicoro vola negli 800 indoor: vittoria a Philadelphia in 2:00.93

La mezzofondista della Bracco Atletica migliora di oltre un secondo il personale al coperto dopo il titolo italiano di Ancona. Ora è la quarta italiana di sempre indoor e sfiora lo standard per i Mondiali di Torun.

Settimana perfetta per Laura Pellicoro, che continua a migliorarsi negli 800 metri indoor. La mezzofondista della Bracco Atletica ha vinto la gara disputata a Philadelphia, negli Stati Uniti, fermando il cronometro a 2:00.93 e firmando un netto progresso rispetto al recente personale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il risultato arriva a distanza di pochi giorni dal titolo italiano indoor conquistato ad Ancona, dove aveva corso in 2:02.15. In Pennsylvania l’azzurra è riuscita a limare oltre un secondo al proprio primato al coperto, compiendo un salto di qualità importante.

Quarta italiana di sempre indoor

Grazie a questo crono Pellicoro diventa la quarta italiana di sempre negli 800 metri indoor, guadagnando due posizioni nelle liste all time.

Il tempo ottenuto negli Stati Uniti è inoltre vicinissimo allo standard di qualificazione per i Mondiali indoor di Torun, fissato a 2:00.90 per la rassegna iridata in programma dal 20 al 22 marzo in Polonia. L’azzurra resta quindi in corsa per un eventuale invito sulla base delle classifiche stagionali.

Vicino anche il personale outdoor

Il risultato ottenuto a Philadelphia conferma il grande momento di forma della 25enne brianzola, che vive e si allena negli Stati Uniti. Il crono di 2:00.93 si avvicina infatti anche al suo primato personale outdoor di 2:00.84, stabilito nella scorsa stagione.

Pellicoro in carriera ha già ottenuto risultati importanti a livello internazionale, tra cui la doppietta d’oro alle Universiadi di Chengdu 2023, dove conquistò il titolo sia negli 800 metri sia nei 1500 metri.