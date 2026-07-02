Atletica, Palmisano guarda agli Europei: “Perez rivale quasi imbattibile, ma voglio alzare l’asticella”

La marciatrice azzurra, tra le premiate del Fair Play Menarini a Firenze, parla degli Europei di Birmingham, dell’obiettivo Olimpiadi 2028 e del momento della marcia italiana.

Antonella Palmisano guarda agli Europei di Birmingham con ambizione e consapevolezza. La marciatrice azzurra, premiata nella trentesima edizione del Premio internazionale Fair Play Menarini, ha parlato del percorso di avvicinamento alla rassegna continentale e delle sue prospettive future.

La cerimonia di conferimento dei riconoscimenti è in programma questa sera al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, a Firenze.

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Palmisano verso Birmingham: “Mi sto allenando benissimo”

Palmisano si presenterà agli Europei da campionessa in carica, ma con la volontà di confermarsi ai massimi livelli.

“Voglio arrivare all’Europeo da campionessa in carica, ma anche fare il possibile per riagguantare questa posizione che per me non è scontata, e anzi la trovo molto difficile”, ha dichiarato l’azzurra.

La classe 1991 di Mottola ha poi spiegato di vivere una fase positiva nella preparazione: “Mi sto allenando benissimo”.

La sfida con Maria Perez

Tra le avversarie più temute, Palmisano ha indicato senza esitazioni Maria Perez, considerata il riferimento principale della specialità negli ultimi anni.

“Maria Perez è la mia rivale più temibile. La trovo veramente una rivale quasi imbattibile, la metto ai livelli di Mo Farah, di Bolt, di Duplantis, perché per me è la marciatrice più forte negli ultimi anni”, ha raccontato Palmisano.

Una sfida complicata, ma anche stimolante: “A noi atleti piace alzare l’asticella, è un po’ l’adrenalina che ci spinge ogni giorno”.

Obiettivo Olimpiadi 2028

Palmisano ha parlato anche del percorso verso i prossimi Giochi Olimpici. L’obiettivo resta quello di continuare a essere competitiva e provare a vivere un’altra esperienza a cinque cerchi.

“Lavoriamo per le Olimpiadi 2028, è normale che io voglia essere competitiva sempre e ad oggi dico di esserlo ancora, di avere voglia di provare la mia quarta Olimpiade”, ha sottolineato.

Il caso Schwazer e il premio Fair Play Menarini

La marciatrice azzurra è intervenuta anche sul caso di Alex Schwazer, dopo la nuova recente positività del marciatore altoatesino.

“Mi dispiace che il mio movimento venga definito in base anche a quello”, ha commentato Palmisano.

Infine, sul riconoscimento che riceverà a Firenze, il Premio Fair Play Menarini nella categoria Fair play modello di vita, ha aggiunto: “È un onore per me riceverlo, è molto importante”.