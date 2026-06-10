Atletica, oggi la Diamond League Oslo: programma, italiani in gara e dove vederla

Oggi, mercoledì 10 giugno, riparte la Diamond League ad Oslo. La capitale norvegese ospita l’edizione numero 61 dei Bislett Games, sesto appuntamento stagionale del circuito mondiale della Diamond League 2026.

I grandi protagonisti in pedana e le sfide dello sprint

L’atletica italiana punta i riflettori su Andy Diaz nel salto triplo maschile. Il primatista nazionale delle Fiamme Gialle, reduce dal successo al Golden Gala con la misura di 17.59 metri, si misurerà con avversari di valore mondiale. Tra i rivali principali ci sono il portoghese Pedro Pablo Pichardo, campione del mondo al debutto all’aperto, e i giamaicani Jordan Scott e Jaydon Hibbert. In pedana sono presenti i primi 5 atleti del ranking mondiale di specialità. Salta l’appuntamento invece la velocista azzurra Zaynab Dosso.

Nei 100 metri femminili spicca la presenza della stella Julien Alfred, mentre nei 200 metri maschili si rinnova il duello generazionale tra il campione olimpico Letsile Tebogo e il giovane talento australiano Gout Gout. Grandi aspettative anche per i 400 metri ostacoli maschili, dove Karsten Warholm sfida Alison dos Santos e il brasiliano Matheus Lima in un confronto che promette tempi di valore assoluto.

Nelle altre gare di velocità, i 400 metri femminili vedono la sfida tra Henriette Jaeger e Nickisha Pryce, mentre gli ostacoli femminili propongono Emma Zapletalova e Rushell Clayton.

Il mezzofondo d’autore e la diretta tv dell’evento

Il programma di Oslo offre contenuti di grande spessore anche nel mezzofondo. Gli 800 metri maschili presentano il numero 1 mondiale Emmanuel Wanyonyi opposto al 17enne Cooper Lutkenhaus e al francese Gabriel Tual.

Il classico Dream Mile maschile mette di fronte Yared Nuguse, l’australiano Cam Myers e i keniani Timothy e Reynold Cheruiyot. Nei 5000 metri maschili sono iscritti oltre 12 atleti con un record personale inferiore ai 13 minuti, tra cui Addisu Yihune e lo svedese Andreas Almgren.

Per le altre specialità, il salto con l’asta maschile registra l’assenza di Mondo Duplantis per motivi personali, lasciando spazio a Kurtis Marschall e Emmanouil Karalis.

Le gare iniziano oggi alle 18.42 con il getto del peso femminile e terminano alle 21.52.

Per gli appassionati italiani, la trasmissione in diretta tv dei Bislett Games 2026 comincia alle ore 20.00 su RaiSportHD e Sky Sport Uno.

La copertura live in streaming è garantita dalle piattaforme Rai Play, Sky Go e NOW fino alle ore 22.00.

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