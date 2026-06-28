Atletica oggi in tv, Diamond League Parigi 2026: orari, streaming e italiani in gara

Tutto pronto allo stadio Charléty di Parigi per l‘ottava tappa stagionale della Diamond League 2026, in programma oggi. Il grande circuito internazionale dell’atletica fa tappa nella capitale francese con un meeting di altissimo livello, ricco di stelle e con diversi motivi d’interesse anche per l’Italia. La diretta tv sarà su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena dalle 18.00, con streaming su Rai Play Sport 2, Sky Go e NOW.

Jacobs sfida Lyles: fari puntati sui 100 metri

L’attenzione principale in chiave azzurra sarà Marcell Jacbos, atteso nei 100 metri maschili. Il campione olimpico italiano torna in pista dopo il 9.99 corso al Golden Gala e troverà un avversario di primissimo piano come Noah Lyles, reduce dal 9.88 di Roma e dal record mondiale sui 150 metri a Ostrava. Una sfida dal sapore forte, quasi da antipasto dei grandi appuntamenti estivi.

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In gara per l’Italia anche Osama Zoghlami nei 3000 siepi e la staffetta 4×100 mista con Filippo Randazzo, Alessia Pavese, Lorenzo Ianes e Gloria Hopper.

Il programma e le stelle internazionali

Il programma scatterà alle 16.55 con le batterie dei 110 ostacoli, mentre dalle 18.00 inizierà la copertura televisiva. Tra gli eventi più attesi ci saranno i 100 metri maschili alle 18.20, i 3000 siepi alle 19.13 e i 5000 metri maschili alle 19.41.

Non mancheranno grandi nomi internazionali: da Mondo Duplantis nel salto con l’asta a Femke Bol e Audrey Werro negli 800 metri femminili. La giornata promette spettacolo, cronometri pesanti e indicazioni importanti verso il resto della stagione.