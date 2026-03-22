Atletica, Mondiali indoor: Italia può vincere il medagliere, oggi spera in 4 ori

L’Italia sogna in grande ai Mondiali Indoor 2026 di atletica leggera in corso a Torun, dove la Nazionale azzurra si è presa la vetta del medagliere al termine della seconda giornata.

Italia: prima nel medagliere, e spera in altri 4 ori

L’Italia potrebbe clamorosamente vincere il medagliere di atletica leggera. Il movimento azzurro continua a stupire il Mondo.

Con tre medaglie d’oro conquistate in appena ventiquattro ore, gli azzurri hanno sorpreso tutti in Polonia e acceso l’entusiasmo degli appassionati. I successi firmati da Andy Diaz nel salto triplo, Nadia Battocletti nei 3000 metri e Zaynab Dosso nei 60 metri hanno proiettato l’Italia davanti anche agli Stati Uniti, confermando l’ottimo stato di salute dell’atletica tricolore.

Il primato nel medagliere, davanti a nazioni storicamente dominanti, rappresenta un risultato di grande prestigio, ma non è finita… L’ultima giornata di gare potrebbe infatti consolidare o addirittura migliorare questo primato.

L’Italia, infatti, ha ancora 4 carte da giocare. Riflettori puntati su Mattia Furlani e Larissa Iapichino nel salto in lungo, su Leonardo Fabbri nel getto del peso e su Federico Riva nei 1500 metri.

Le aspettative sono altissime, soprattutto per Furlani, già campione del mondo e protagonista annunciato di una sfida di altissimo livello. Anche Iapichino è chiamata a una prestazione di spessore in una gara equilibrata che però la vede tra le favorite. Nel getto del peso, Fabbri parte con credenziali importanti grazie alla miglior misura stagionale, mentre più difficile ma non impossibile il successo di Riva che dovrà cercare di vincere una delle gare più tattiche del programma.

Nonostante l’assenza italiana nelle staffette 4×400, che potrebbe dare una mano agli Stati Uniti nel medagliere, l’Italia ha ancora concrete possibilità di chiudere in testa questa edizione dei Mondiali Indoor.

Il medagliere attuale: l’Italia domina

L’Italia con sole 3 medaglie, ma tutte d’oro, prova a tenere testa agli USA che invece hanno già portato a casa 10 medaglie ma solo 2 primi posti. Bene anche l’Ucraina sul gradino più basso del podio, davanti alla Polonia padrone di casa.

Posizione Nazione Oro Argento Bronzo Totale 1 Italia 3 0 0 3 2 USA 2 5 3 10 3 Ucraina 2 1 0 3 4 Polonia 1 1 1 3 5 Canada 1 1 0 2 6 Svezia 1 0 1 2 7 Belgio 1 0 0 1 7 Cuba 1 0 0 1 7 Cechia 1 0 0 1 7 Gran Bretagna 1 0 0 1 7 Svizzera 1 0 0 1 12 Giamaica 0 2 1 3 13 Spagna 0 2 0 2 14 Australia 0 1 2 3 15 Grecia 0 1 0 1 15 Messico 0 1 0 1 15 Serbia 0 1 0 1 15 Venezuela 0 1 0 1 19 Algeria 0 0 1 1 19 Francia 0 0 1 1 19 Corea del Sud 0 0 1 1 19 Saint Lucia 0 0 1 1 19 Paesi Bassi 0 0 1 1 19 Senegal 0 0 1 1 19 Trinidad e Tobago 0 0 1 1

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