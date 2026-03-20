Atletica, Mondiali Indoor: il programma del Day 1 e gli italiani in gara

Parte ufficialmente oggi la rassegna iridata al coperto con i Mondiali indoor di Torun 2026, appuntamento chiave della stagione per l’atletica leggera. L’Italia si presenta con 12 atleti già nella prima giornata, distribuiti tra sessione mattutina e serale.

Mondiali indoor di Torun 2026: Diaz e Dallavalle in finale nel triplo, debutto per gli azzurri tra eptathlon e sprint

La giornata si apre questa mattina con le prove multiple, dove Dario Dester inaugura l’eptathlon con i 60 metri alle 10.05, prima delle quattro discipline previste nella giornata inaugurale.

Sempre in mattinata spazio alla velocità pura con le batterie dei 60 metri che vedono impegnati Filippo Randazzo e Samuele Ceccarelli, entrambi a caccia della semifinale serale in una delle gare più competitive del programma.

Tra le donne, riflettori sulle batterie dei 400 metri con Alessandra Bonora e sugli 800 metri con Eloisa Coiro e Laura Pellicoro, tutte determinate a conquistare un posto nei turni successivi.

Nel pomeriggio i 1500 metri, dove Marta Zenoni e Ludovica Cavalli tra le donne e Federico Riva insieme a Pietro Arese tra gli uomini puntano alla qualificazione per la finale di domenica.

Gli azzurri nutrono grandissime speranze di medaglia, con attenzione rivolta alla finale diretta del salto triplo prevista alle 19.35.

I riflettori sono puntati su Andy Diaz, campione mondiale indoor in carica dopo l’oro conquistato a Nanchino con il primato italiano di 17,80, e su Andrea Dallavalle, già argento mondiale a Tokyo e autore di un recente 17,64 che lo conferma tra i protagonisti assoluti. Entrambi arrivano all’appuntamento con segnali incoraggianti mostrati agli Assoluti indoor di Ancona, lasciando sperare in una sfida equa con i migliori specialisti internazionali.

Tra gli avversari più accreditati spiccano l’algerino Yasser Mohammed Triki, leader mondiale stagionale con 17,35, e il cubano Andy Hechavarria, subito alle sue spalle con 17,34. Attenzione anche a Lazaro Martinez, già campione iridato indoor nella precedente edizione di Belgrado, pronto a inserirsi nella lotta per il podio.

Come seguire l’evento un tv, oggi venerdì 20 marzo e non solo

Grande copertura televisiva per seguire tutte le gare in diretta. Le competizioni saranno trasmesse su RaiSport e Sky Sport Arena, con finestre sia nella sessione mattutina che serale, permettendo agli appassionati di non perdere nessun momento della manifestazione.

Giorno Orario Canale Venerdì 10:00 – 14:05 RaiSport Venerdì 18:30 – 21:30 RaiSport Venerdì 10:00 – 14:00 Sky Sport Uno / Sky Sport Arena Venerdì 18:15 – 21:30 Sky Sport Arena Sabato 10:00 – 14:05 RaiPlay (Sport 2) Sabato 18:30 – 21:25 RaiSport Sabato 09:55 – 14:00 Sky Sport Uno / Sky Sport Arena Sabato 18:15 – 21:30 Sky Sport Arena Domenica 10:00 – 14:05 RaiSport Domenica 17:30 – 21:00 RaiSport Domenica 10:00 – 14:00 Sky Sport Uno Domenica 10:40 – 14:00 Sky Sport Arena Domenica 17:30 – 21:00 Sky Sport Arena

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