Atletica, Meeting di Montreuil: Luca Sito sotto i 46 secondi. Scotti sottotono

Luca Sito e Edoardo Scotti si sono battuti al Meeting di Montreuil: per il primo un tempo sotto i 46 secondi, anche se lontano dai record personali

Il meeting di Montreuil segna il ritorno in pista dei due migliori interpreti italiani di sempre sui 400 metri. Luca Sito e Edoardo Scotti hanno scelto la Francia per il debutto stagionale, fornendo una prova incoraggiante dopo mesi complicati dal punto di vista fisico.

Sito, ex primatista italiano con il gran 44.75 del 2024, torna finalmente sotto la barriera dei 46 secondi. Il 23enne milanese, reduce dall’intervento di ernia inguinale che gli ha rovinato la passata stagione, chiude in 45.71: un crono che gli vale il quarto posto nella gara vinta dal francese Muhammad Kounta in 44.86.

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Il tempo è ancora lontano dallo standard europeo di 45.25 da centrare entro il 26 luglio, ma la direzione è quella giusta. Non era l’occasione per andare all in, ma bisognava incassare i segnali positivi che ci sono stati.

Edoardo Scotti deve ancora salire di condizione

Più indietro Edoardo Scotti, attuale detentore del record nazionale. Il 26enne lodigiano apre la stagione con 46.01, chiudendo settimo dopo aver corso forte per tre quarti di gara e calato nel rettilineo finale.

Reduce da una tendinopatia invernale, Scotti ha quasi due mesi per salire di condizione in vista degli Europei di Birmingham e avvicinarsi al 44.45 firmato ai Mondiali di Tokyo.

Non è mai facile gestire gli alti e bassi della stagione dell’atletica, ma i due campioni italiani daranno battaglia anche nei prossimi mesi, a dispetto dei problemi fisici patiti.