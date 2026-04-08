Atletica, Maratona fuori dai Mondiali: il motivo

La Maratona e i Mondiali di Atletica Leggera si apprestano a separare definitivamente i propri percorsi.

Svolta Storica per l’Atletica Leggera: la Maratona avrà un Campionato del Mondo autonomo

Il World Athletics ha comunicato una decisione strutturale destinata a mutare radicalmente il calendario sportivo internazionale. La Maratona non farà più parte dei Mondiali di Atletica Leggera.

La corsa su strada forse più celebre rimarrà all’interno del programma iridato tradizionale solamente fino all’edizione del 2029. A partire dal 2030, la competizione si trasformerà in un evento del tutto indipendente.

Un nuovo formato dal 2030: Atene designata per l’esordio

La nuova rassegna mondiale partirà nel 2030 e sarà dedicata esclusivamente alla maratona con una cadenza annuale, come i Mondiali. Inoltre prevederà una rigida alternanza tra le categorie maschili e femminili.

I vertici della federazione internazionale indicano la città di Atene, culla storica della disciplina, come sede principale per la prima edizione del nuovo corso.

Il presidente di World Athletics, Sebastian Coe, ha confermato istituzionalmente l’intenzione di strutturare un appuntamento specifico, concepito per onorare la tradizione ellenica e, parallelamente, per rispecchiare le reali proporzioni del movimento podistico odierno.

Il motivo della scelta

Le ragioni alla base di questa profonda riforma tecnico-sportiva risiedono nella volontà di differenziare le competizioni su pista da quelle su strada, ma non solo.

La maratona si configura attualmente come un ecosistema economico autonomo, in grado di generare un indotto stimato intorno a 1,5 miliardi di dollari annui, sostenuto dalla partecipazione attiva di milioni di corridori amatoriali in tutto il globo. Il formato tradizionale dei Mondiali, orientato a logiche televisive compresse e incentrate sulla pista, risultava incompatibile con i tempi dilatati e le dinamiche di massa proprie di questa gara.

Un ulteriore fattore determinante per l’approvazione della riforma è legato alla gestione degli atleti d’élite. Da svariate stagioni, i migliori specialisti mondiali tendono a declinare le convocazioni per la rassegna iridata classica, preferendo concentrare la preparazione sul circuito delle World Marathon Majors. Gare storiche attraggono infatti i professionisti con ingaggi nettamente superiori e un prestigio mediatico consolidato.

Il progetto futuro di World Athletics mira a un’integrazione strategica proprio con queste manifestazioni metropolitane, le quali potrebbero ospitare a rotazione l’assegnazione del nuovo titolo mondiale. Questa convergenza istituzionale garantirà ai professionisti un calendario privo di sovrapposizioni e una medaglia iridata dedicata, dotando la disciplina di un contenitore agonistico moderno, indipendente e commercialmente ottimizzato.

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