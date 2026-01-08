Atletica leggera, al Palacasali di Ancona l’edizione 2026 del Memorial Giovannini

Si terrà il prossimo 17 gennaio al Palacasali di Ancona la quinta edizione del Memorial Alessio Giovannini, il meeting internazionale di atletica leggera entrato nel World Indoor Tour a partire dall’edizione 2025. Per il secondo anno consecutivo, la manifestazione sarà una tappa Challenger del circuito mondiale: è l’unico appuntamento in Italia con programma completo a far parte del calendario del prestigioso circuito indoor.

​Memorial Giovannini: il 17 gennaio l’edizione 2026

Il Memorial Alessio Giovannini, dedicato al giornalista marchigiano prematuramente scomparso nel 2019 e punto di riferimento nella comunicazione dell’atletica italiana per un decennio, prosegue il suo percorso di crescita e affermazione internazionale. Organizzato dall’associazione In punta di penna in collaborazione con il Comitato regionale FIDAL Marche, l’evento punta a richiamare atleti di alto livello: nella passata stagione, la giovanissima Kelly Doualla ha conquistato la ribalta firmando la migliore prestazione europea under 18 nei 60 metri.

Altrettanto protagonisti sono stati Matteo Sioli nel salto in alto ed Erika Saraceni nel triplo: gli stessi hanno poi trionfato agli Europei giovanili rispettivamente nelle categorie under 23 e under 20. Tra gli azzurri di spicco, spazio anche a Eloisa Coiro sui 400 metri e Francesco Pernici negli 800 metri, oltre a stranieri di primo piano come la slovena Anita Horvat e l’olandese Douwe Amels, già campione europeo indoor dell’alto.

Alla sua quinta edizione, il Memorial Alessio Giovannini va oltre l’aspetto agonistico e rafforza il proprio impegno nel sociale. In collaborazione con le realtà paralimpiche del territorio, il meeting propone una serie di iniziative dedicate alla promozione dello sport per persone con disabilità, con l’obiettivo di favorire l’inclusione, la partecipazione e la diffusione di una cultura sportiva realmente accessibile a tutti.

