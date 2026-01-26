Atletica: Jacobs-Reider, volano gli stracci. I motivi dell’addio

Marcell Jacobs è tornato sulle ragioni dell’addio a Rana Reider: “Mi ha mancato di rispetto”, ha detto il velocista azzurro

L’oro olimpico, una velocità record e un sogno da accarezza: Marcell Jacobs non molla, a dispetto dei suoi 31 anni, e ha ancora grandi obiettivi da mettere in cantiere. Nel 2023, ha preso una scelta radicale, decidendo di trasferirsi in Florida insieme alla famiglia e lavorando al massimo con Rana Reider.

Il coach avrebbe dovuto riportare l’italiano ai massimi livelli, ma così non è stato. E soprattutto i rapporti personali tra i due si sono incrinati, tanto da arrivare all’addio e al ritorno di Paolo Camossi, con cui ha conquistato due ori a Tokyo.

In un’intervista al ‘Corriere dello Sport’, Jacobs ha chiarito le ragioni profonde dell’addio a Reider. Tra novembre e dicembre ha chiesto garanzie sulla sua permanenza negli Stati Uniti, al suo fianco. Non come nella scorsa stagione, quando a primavera era volato in Cina per altri impegni.

Jacobs accusa Reider: “Mi ha mancato di rispetto”. I prossimi obiettivi

Inizialmente, erano arrivate ampie rassicurazioni da Reider, sottolinea Jacobs. “Poi, un giorno, mi ha inviato un messaggio dicendomi che aveva dovuto rivedere i programmi. E l’indomani è volato in Oriente“.

“Ho anche intuito che, economicamente, non attraversa un gran periodo. Ma certo, per non dire altro, mi ha mancato di rispetto“, ha concluso.

Ma è già il passato, visto il ritorno di Camossi: “Mi conosce da quando sono ragazzino, sa cosa mi serve e c’è grande stima”. Fino a maggio, Jacobs resterà in Florida, poi Desenzano e Roma per la nuova stagione. Il primo obiettivo è sicuramente fare bene agli Europei, senza Reider.