Atletica, il grande ritorno di Tamberi: annunciata una tappa prima degli Europei

Gianmarco Tamberi è pronto a fare il suo grande ritorno in gara: c’è una tappa di avvicinamento in vista dei prossimi europei

Uno degli uomini più iconici ed emozionanti dell’atletica italiana è pronto a fare il suo grande ritorno. Gianmarco Tamberi è un campione incredibile, che ha dato tanto a tutto il movimento dell’atletica e ha scritto la storia del salto in alto.

Dopo il suo periodo d’oro, terminato con il successo ai Giochi di Tokyo 2020 e con i Mondiali di Budapest 2023, non è riuscito a ripetersi a Parigi 2024 dopo una grande attesa, ma anche delle condizioni fisiche davvero precarie, pur non arrendendosi al forfait tra le lacrime.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Poi è arrivata una lunga pausa, un po’ per staccare mentalmente, un po’ per dedicarsi alla sua famiglia, vista la nascita della piccola Camilla. Il richiamo dello sport, però, per un atleta è sempre più forte e per questo Tamberi è pronto a tornare in pista, nel percorso di avvicinamento in vista degli Europei.

Tamberi vuole arrivate al top agli Europei: ci sarà a Ostrava

Dopo che nella scorsa stagione ha partecipato solo a 5 gare e senza superare mai i 2.17, ora Tamberi è pronto a fare ancora la differenza. Non ci sono ancora comunicati o ufficialità, ma la sua presenza è stata annunciata al Meeting di Ostrava, tappa gold del World Continental Tour (il secondo circuito internazionale itinerante per importanza alle spalle della Diamond League).

La tappa si svolgerà il prossimo 16 giugno in Cechia: ci sarà subito l’occasione per una sfida nella sfida contro il padrone di casa Jan Stefela.