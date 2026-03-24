Atletica, i prossimi appuntamenti: due Mondiali dopo la Polonia, le date

Entra nel vivo l’atletica internazionale con l’Italia pronta a imporsi come protagonista: all’orizzonte ci sono due Mondiali

La grande stagione dell’atletica è solo all’inizio e la sensazione è che l’Italia possa dire la sua da protagonista in molte discipline. La dimostrazione è già arrivata con i Mondiali indoor che si sono svolti a Torun, in Polonia, lo scorso weekend.

Si tratta già di un punto di svolta, dato che di fatto è l’appuntamento che chiude la stagione al coperto per passare alle competizioni primaverili e soprattutto estive, all’aperto. Infatti, quest’anno ci sono diversi eventi in calendario che bisognerà tenere in considerazione già nelle prossime settimane.

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Attenzione a ciò che accadrà domenica 12 aprile a Brasilia. Infatti, sarà proprio lì la kermesse a squadre di marcia. Tre settimane dopo, nel weekend del 2-3 maggio, si disputeranno poi le World Relays a Gaborone – comunemente ricordati come Mondiali di staffetta.

I prossimi appuntamenti dell’atletica: i Mondiali e le maratone

Per gli appassionati di corsa, in generale, non si possono dimenticare anche le maratone in calendario. Si inizia il 12 aprile con quella di Milano e 8 giorni dopo è prevista quella di Boston, negli Stati Uniti.

Il 26 aprile, invece, gli occhi saranno puntati sulla Gran Bretagna, dove si correrà la maratona di Londra. Tutti questi eventi, compresi i Mondiali, ci porteranno direttamente all’8 maggio, quando è previsto l’inizio della Diamond League, già un evento cruciale per l’atletica mondiale. Sarà a Doha, in Qatar, e già lì dovranno arrivare risposte decisive per gli italiani.