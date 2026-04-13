Atletica, i convocati dell’Italia per le World Relays: c’è Dosso

L’Italia si avvicina alle World Relays: tutti i convocati tra gli uomini e le donne. Spiccano le presenze di Dosso e Desalu
L’Italia dell’atletica è pronta a stupirci ancora una volta, anche alle World Relays. Antonio La Torre ufficializzato la lista dei convocati dell’Italia per la competizione internazionale dedicata alle staffette che si terrà a Gaborone, in Botswana, da sabato 2 a domenica 3 maggio.
Non si tratta di una manifestazione da sottovalutare, soprattutto per la qualificazione ai prossimi Campionati Mondiali di atletica, in programma a Pechino nel 2027. L’Italia non prenderà parte alla 4×400 maschile, poi parteciperà a 5 gare su 6.
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I convocati dell’Italia: la lista dei 30 e le assenze
Sono 30 in tutto i convocati dell’Italia tra uomini e donne. Sono tantissime le assenze per quanto riguarda gli uomini, ma spicca Zaynab Dosso, campionessa iridata indoor dei 60 metri piani, che guiderà la 4×100. E si spera possa portarci a un ottimo piazzamento.
Desalu e Ali cercheranno di fare la differenza per gli uomini. Poi spazio a tanti talenti, che avranno la possibilità di mettersi in mostra in un contesto internazionale.
CONVOCATI ITALIA WORLD RELAYS 2026
UOMINI
4×100 e 4×100 mista
Chituru Ali
Andrea Bernardi
Samuele Ceccarelli
Fausto Desalu
Eduardo Longobardi
Paolo Messina
Diego Nappi
Filippo Randazzo
Junior Tardioli
4×400 mista
Vladimir Aceti
Vanni Picco Akwannor
Lorenzo Benati
Destiny Omodia
DONNE
4×100 e 4×100 mista
Gaya Bertello
Margherita Castellani
Zaynab Dosso
Gloria Hooper
Dalia Kaddari
Alice Pagliarini
Alessia Pavese
Irene Siragusa
Elisa Valensin
4×400 e 4×400 mista
Ilaria Accame
Alessandra Bonora
Rebecca Borga
Sara Cirillo
Eloisa Coiro
Alice Mangione
Anna Polinari
Virginia Troiani