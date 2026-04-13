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Atletica, i convocati dell’Italia per le World Relays: c’è Dosso

Alessandro Basta
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Dosso Italia
Dosso è pronta a stupire ancora una volta (IPA Agency) - sportface.it

L’Italia si avvicina alle World Relays: tutti i convocati tra gli uomini e le donne. Spiccano le presenze di Dosso e Desalu

L’Italia dell’atletica è pronta a stupirci ancora una volta, anche alle World Relays. Antonio La Torre ufficializzato la lista dei convocati dell’Italia per la competizione internazionale dedicata alle staffette che si terrà a Gaborone, in Botswana, da sabato 2 a domenica 3 maggio.

Non si tratta di una manifestazione da sottovalutare, soprattutto per la qualificazione ai prossimi Campionati Mondiali di atletica, in programma a Pechino nel 2027. L’Italia non prenderà parte alla 4×400 maschile, poi parteciperà a 5 gare su 6.

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I convocati dell’Italia: la lista dei 30 e le assenze

Sono 30 in tutto i convocati dell’Italia tra uomini e donne. Sono tantissime le assenze per quanto riguarda gli uomini, ma spicca Zaynab Dosso, campionessa iridata indoor dei 60 metri piani, che guiderà la 4×100. E si spera possa portarci a un ottimo piazzamento.

Dosso Italia

Dosso guida le azzurre della 4×100, i convocati (FIDAL) – sportface.it

Desalu e Ali cercheranno di fare la differenza per gli uomini. Poi spazio a tanti talenti, che avranno la possibilità di mettersi in mostra in un contesto internazionale.

CONVOCATI ITALIA WORLD RELAYS 2026

UOMINI

4×100 e 4×100 mista

Chituru Ali
Andrea Bernardi
Samuele Ceccarelli
Fausto Desalu
Eduardo Longobardi
Paolo Messina
Diego Nappi
Filippo Randazzo
Junior Tardioli

4×400 mista

Vladimir Aceti
Vanni Picco Akwannor
Lorenzo Benati
Destiny Omodia

DONNE

4×100 e 4×100 mista

Gaya Bertello
Margherita Castellani
Zaynab Dosso
Gloria Hooper
Dalia Kaddari
Alice Pagliarini
Alessia Pavese
Irene Siragusa
Elisa Valensin

4×400 e 4×400 mista

Ilaria Accame
Alessandra Bonora
Rebecca Borga
Sara Cirillo
Eloisa Coiro
Alice Mangione
Anna Polinari
Virginia Troiani

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