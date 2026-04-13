Atletica, i convocati dell’Italia per le World Relays: c’è Dosso

L’Italia si avvicina alle World Relays: tutti i convocati tra gli uomini e le donne. Spiccano le presenze di Dosso e Desalu

L’Italia dell’atletica è pronta a stupirci ancora una volta, anche alle World Relays. Antonio La Torre ufficializzato la lista dei convocati dell’Italia per la competizione internazionale dedicata alle staffette che si terrà a Gaborone, in Botswana, da sabato 2 a domenica 3 maggio.

Non si tratta di una manifestazione da sottovalutare, soprattutto per la qualificazione ai prossimi Campionati Mondiali di atletica, in programma a Pechino nel 2027. L’Italia non prenderà parte alla 4×400 maschile, poi parteciperà a 5 gare su 6.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

I convocati dell’Italia: la lista dei 30 e le assenze

Sono 30 in tutto i convocati dell’Italia tra uomini e donne. Sono tantissime le assenze per quanto riguarda gli uomini, ma spicca Zaynab Dosso, campionessa iridata indoor dei 60 metri piani, che guiderà la 4×100. E si spera possa portarci a un ottimo piazzamento.

Desalu e Ali cercheranno di fare la differenza per gli uomini. Poi spazio a tanti talenti, che avranno la possibilità di mettersi in mostra in un contesto internazionale.

CONVOCATI ITALIA WORLD RELAYS 2026

UOMINI

4×100 e 4×100 mista

Chituru Ali

Andrea Bernardi

Samuele Ceccarelli

Fausto Desalu

Eduardo Longobardi

Paolo Messina

Diego Nappi

Filippo Randazzo

Junior Tardioli

4×400 mista

Vladimir Aceti

Vanni Picco Akwannor

Lorenzo Benati

Destiny Omodia

DONNE

4×100 e 4×100 mista

Gaya Bertello

Margherita Castellani

Zaynab Dosso

Gloria Hooper

Dalia Kaddari

Alice Pagliarini

Alessia Pavese

Irene Siragusa

Elisa Valensin

4×400 e 4×400 mista

Ilaria Accame

Alessandra Bonora

Rebecca Borga

Sara Cirillo

Eloisa Coiro

Alice Mangione

Anna Polinari

Virginia Troiani