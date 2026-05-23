Atletica: Hooper brilla a Castellon, azzurre veloci a Bruxelles e La Spezia

La prima giornata di Coppa Campioni in Spagna premia le prestazioni delle squadre italiane in gara. Ottimi riscontri cronometrici arrivano anche da Bruxelles con i risultati delle quattrocentiste azzurre.

La Coppa Campioni a Castellon

A Castellon inizia la prima giornata della Coppa Campioni per club, con l’Atletica Brescia 1950 femminile e l’Enterprise Sport & Service maschile in gara sulla pista spagnola.

Spicca la prestazione di Gloria Hooper, seconda nei 100 metri con il tempo di 11.26. A 34 anni, l’atleta arriva a soli due centesimi dal suo record personale siglato nel 2021, chiudendo la gara alle spalle della portoghese Tatiana Pinto.

Una seconda posizione utile per la classifica a squadre arriva anche da Anna Polinari nei 400 metri. L’atleta ferma il cronometro a 51.67, superata soltanto da Sofia Lavreshina. Sofia Coppari ottiene il terzo posto nel lancio del disco con la misura di 51,64 metri. Alexandra Almici finisce quarta negli 800 metri in 2:05.21, mentre Chiara Spagnoli termina settima nei 3000 metri in 9:49.40. Stesso piazzamento per Giada Pozzato nel salto con l’asta con la quota di 3,40 metri. Nona posizione per Delia Fravezzi nel giavellotto, mentre si ritira Alessia Seramondi nei 400 ostacoli.

Tra gli uomini, Ugis Jocis taglia il traguardo quinto nei 1500 metri con 3:54.91. Emanuele Santoro firma l’ottavo crono nei 400 ostacoli in 53.62. Antonio Gargiulo finisce decimo nei 100 metri, mentre Giovanni Faloci è nono nel getto del peso con 13,44 metri, stesso risultato in classifica di Federico Bovo nel salto in lungo.

Italia trionfa in Coppa Europa dei 10.000 metri

Sorride agli azzurri anche la Coppa Europa dei 10.000 metri di La Spezia con due ori e quattro podi totali. Iliass Aouani domina la gara maschile e trionfa in 27:50.05. Il primatista della maratona stacca il gruppo e trascina la squadra azzurra all’argento dietro alla Francia. Da segnalare l’ottimo sesto posto di Pasquale Selvarolo.

Le azzurre vincono la prova a squadre e interrompono un digiuno di quindici anni. Elisa Palmero conquista il bronzo individuale, portando al successo il team completato da Federica Del Buono ed Elvanie Nimbona.

Le quattrocentiste tricolori impegnate a Bruxelles

Nel meeting di Bruxelles, le quattrocentiste italiane confermano l’ottimo stato di forma dopo la qualificazione mondiale conquistata alle World Relays di Gaborone.

Nella serie principale dei 400 metri, Alice Mangione registra il miglior esordio stagionale in carriera. L’atleta chiude quarta in 51.49, a meno di mezzo secondo dal suo primato personale di 51.07. Il risultato tecnico migliore della trasferta arriva da Alessandra Bonora. La velocista vince la seconda serie e fissa il nuovo record personale con il tempo di 51.81, abbassando il proprio limite di sedici centesimi. Nella stessa prova, Rebecca Borga conclude la gara in 52.36.

Ma non solo, perchè segnali positivi arrivano anche dai giovani in gara. La 23enne Ginevra Ricci dimostra tutti i suoi passi in avanti e fissa il tempo a 52.42, migliorandosi di oltre un secondo netto. Ottima prestazione anche per Sara Cirillo. La classe 2004 chiude il giro di pista in 52.61, un risultato che le permette di diventare la quinta under 23 italiana di sempre nella specialità.