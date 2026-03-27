Atletica, Furlani lancia la sfida a Adcock: pronti Kerr e Gout Gout

L’atletica è al punto di volta della stagione: Furlani osserva Adcock. Grande attesa per le prestazioni di Kerr e Gout Gout

I Mondiali di Torun al coperto hanno di fatto messo fine alla stagione indoor, che lascia spazio a quella che viene definita come la vera atletica, quella all’aperto. E già da oggi è previsto un appuntamento molto prestigioso e che calamiterà l’attenzione di un gran numero di appassionati.

Infatti, a Melbourne in Australia si disputa il Maurie Plant Meet, prima tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza solo dietro alla Diamond League).

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E potrebbero arrivare subito delle risposte importanti per Mattia Furlani. L’italiano potrà vedere all’opera da lontano l’australiano Liam Adcock nel salto in lungo. Il grande rivale ha vinto già lo scorso anno ed è pronto a ripetersi.

I fenomeni dell’atletica sono a Melbourne: da Adcock a Gout Gout

Oltre a Adcock nel salto in lungo, occhio alla straordinaria velocità del 18enne Gout Gout. Secondo molti, sarà lui il nuovo grande fenomeno dell’atletica. Stavolta, però, si cimenterà nei 200 metri, non nei 100, dove è già riuscito a ottenere lo straordinario tempo di 10.00.

Già da oggi, invece, si potrà vedere all’opera Hamish Kerr, campione Olimpico di Parigi 2024 e campione del Mondo, e i giapponesi Tomohiro Shinno e Naoto Hasegawa. Georgia Hunter Bell sarà grande protagonista dei 1500 metri dopo aver fatto molto bene anche in indoor. Se la vedrà con Linden Hall, Claudia Hollingsworth, Sarah Billings e l’olandese Diane Van Es.