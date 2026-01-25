Atletica, Furlani conquista Parigi: primato mondiale stagionale

Mattia Furlani è protagonista di un debutto da sogno a Parigi: grande salto e primato del mondo in stagione per l’atleta laziale

Dal sogno alla realtà il passaggio sembra essere piuttosto breve per Mattia Furlani. Nella cornice di Parigi, all’AccorArena, i colori italiani sventolano per un salto straordinario, proprio quello del campione laziale.

Ma andiamo con ordine. Oggi era in programma una tappa del World Indoor Tour, livello silver, seconda per importanza per l’atletica in sala, proprio nella capitale francese e le cose sono andate decisamente bene per Furlani.

Al debutto stagionale, ha mostrato una forma eccezionale e ha chiuso un salto incredibile, a 8,33, siglando già il primato mondiale in stagione, un traguardo non da poco e che proietta il ragazzo azzurro verso una grande annata.

È il giorno di Furlani a Parigi: l’Italia può esultare

Doppia soddisfazione per Furlani, che è riuscito a mandare un segnale ben preciso ai diretti rivali. Infatti, Kennedy Stringfellow aveva chiuso la precedente world lead con un 8.29, appena nove giorni fa. Messaggio anche al greco Miltiadis Tentoglou che in patria si era fermato a 8.25.

La giornata parigina di Furlani era iniziata con un buon 7.70, poi il salto record è arrivato al secondo tentativo. Ma non è stato un caso, visto che da quel momento in poi il campione del Mondo ha proseguito con salti da campione assoluto, facendo registrare le distanze di 8.18, 8.22, 8.27 e 8.20.

Resta vincente quell’8.33 che alimenta i sogni e fa pensare che questo possa essere l’anno giusto per frantumare ogni record.