Atletica, doppio appuntamento su Sky: Continental Tour Gold a Bydgoszcz e Diamond League di Rabat

Fine settimana ricco per gli appassionati di atletica leggera. Venerdì 29 maggio appuntamento con il World Athletics Continental Tour Gold in Polonia, mentre domenica 31 maggio la Diamond League fa tappa a Rabat con tanti campioni internazionali al via.
L’atletica leggera torna protagonista su Sky e NOW con due eventi internazionali di grande prestigio in programma tra venerdì 29 e domenica 31 maggio.
Il primo appuntamento sarà il World Athletics Continental Tour Gold di Bydgoszcz, in Polonia, mentre nel weekend l’attenzione si sposterà in Marocco per una nuova tappa della Diamond League, il massimo circuito mondiale dell’atletica.
Venerdì il Continental Tour Gold di Bydgoszcz
La serata di venerdì 29 maggio porterà gli appassionati allo Zdzisław Krzyszkowiak Stadium di Bydgoszcz, impianto che negli anni ha ospitato numerose prestazioni di alto livello, soprattutto nelle gare di mezzofondo.
L’evento sarà trasmesso in diretta dalle ore 18 su Sky Sport Arena con la telecronaca di Nicola Roggero e il commento tecnico del campione olimpico Stefano Baldini.
Domenica la Diamond League sbarca a Rabat
Domenica 31 maggio, alle ore 20, sarà invece il momento della Diamond League di Rabat, uno degli appuntamenti più attesi del calendario internazionale.
Grande protagonista annunciato sarà il beniamino di casa Soufiane El Bakkali, due volte campione olimpico dei 3000 siepi e simbolo dell’atletica marocchina.
I grandi nomi attesi in Marocco
Tra le stelle che illumineranno la serata di Rabat figurano alcuni dei migliori interpreti mondiali delle rispettive discipline.
Attenzione particolare a:
- Soufiane El Bakkali nei 3000 siepi;
- Letsile Tebogo, tra i talenti più brillanti della velocità mondiale;
- Emmanuel Wanyonyi, campione olimpico degli 800 metri;
- Femke Bol, protagonista annunciata dei 400 ostacoli.
Un cast di assoluto livello che promette spettacolo e risultati di grande valore tecnico.
Programma TV
Venerdì 29 maggio
World Athletics Continental Tour Gold – Bydgoszcz
- Ore 18.00
- Sky Sport Arena
- Telecronaca: Nicola Roggero
- Commento tecnico: Stefano Baldini
Domenica 31 maggio
Diamond League – Rabat
- Ore 20.00
- Sky Sport Uno
- Telecronaca: Nicola Roggero
- Commento tecnico: Stefano Baldini
L’atletica continua su Sky
Oltre alle dirette televisive, Sky seguirà i due eventi con aggiornamenti, approfondimenti e contenuti dedicati su Sky Sport 24, sul sito Sky Sport e sui canali digitali dell’emittente.