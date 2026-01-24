Atletica, super domenica su Atletica Italiana TV: Battocletti guida il Campaccio

La stagione entra nel vivo con il 69° Campaccio Cross Country: Nadia Battocletti protagonista nella classica di San Giorgio su Legnano, live e in differita su Atletica Italiana TV – canale di Sportface TV.

L’atletica italiana alza il ritmo e si prepara a un fine settimana di altissimo livello. La stagione entra nella sua fase più intensa con una domenica ricca di big azzurri, in primo piano su Atletica Italiana TV, canale di Sportface TV, grazie al 69° Campaccio Cross Country di San Giorgio su Legnano, uno degli appuntamenti più iconici del calendario internazionale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Battocletti alla caccia del bis al Campaccio

Tutti gli occhi saranno puntati su Nadia Battocletti, attesa al via dopo una stagione straordinaria. La bicampionessa europea di corsa campestre, argento olimpico e mondiale sui 10.000 metri e bronzo iridato nei 5000, va a caccia del secondo successo consecutivo nella classica lombarda. A contenderle la vittoria soprattutto la burundese Francine Niyomukunzi, vincitrice dell’edizione 2024, e Elvanie Nimbona, tesserata per Caivano Runners, quarta lo scorso anno e recentemente diventata cittadina italiana.

Le parole di Nadia Battocletti

La portacolori delle Fiamme Azzurre arriva all’appuntamento forte di una preparazione mirata. Dopo tre settimane di raduno in Toscana, Battocletti ha sottolineato di sentirsi in ottime condizioni fisiche e di preferire allenamenti vicino casa, evitando altitudini elevate e cambi di routine. I grandi obiettivi della stagione sono fissati sui Campionati Mondiali Indoor di Toruń e sui Campionati Europei su pista di Birmingham ad agosto, con il Campaccio inserito come tappa fondamentale del percorso. La trentina ha definito la gara di San Giorgio su Legnano come una vera e propria “famiglia”, un luogo che l’ha accompagnata fin da bambina.

Sfide di livello anche al maschile

Nel cast maschile spicca il nome del keniano Mathew Kipkoech Kipruto, protagonista assoluto nelle ultime due edizioni della Cinque Mulini, oltre all’azzurro Ala Zoghlami delle Fiamme Oro, pronto a giocarsi le sue carte su un tracciato che esalta resistenza e capacità di adattamento.

Dove seguire il Campaccio

Il 69° Campaccio Cross Country sarà trasmesso in diretta domenica mattina su RaiSport dalle 11.10 alle 13. L’evento sarà inoltre disponibile in differita su www.atleticaitaliana.tv e sull’app Sportface, confermando Atletica Italiana TV come punto di riferimento per seguire i grandi eventi dell’atletica nazionale e internazionale.