Atletica, Andy Diaz in pedana a Barletta: il campione del triplo sulla pista dedicata a Mennea

Venerdì sera il 16° Certame Atletico Barletta International Meeting allo stadio Puttilli. Nel triplo riflettori sul campione mondiale ed europeo indoor, bronzo olimpico a Parigi. In gara anche Biasutti, Longobardi, Dentato e Malavisi.

Sarà Andy Diaz il grande protagonista del meeting di atletica in programma venerdì sera a Barletta. Il campione mondiale ed europeo indoor in carica del salto triplo, bronzo olimpico a Parigi, sarà in pedana allo stadio Puttilli, sulla pista intitolata a Pietro Mennea nella città natale del mito azzurro.

Per il portacolori delle Fiamme Gialle, la gara del triplo sarà un nuovo test nel percorso di avvicinamento al grande appuntamento dell’estate: la rassegna continentale di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto.

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Andy Diaz a Barletta nel salto triplo

Diaz arriva al meeting pugliese dopo una stagione già ricca di risultati importanti. Nel 2026 ha saltato due volte 17,59 in Diamond League, vincendo al Golden Gala all’Olimpico di Roma, terzo successo in carriera nella manifestazione, e conquistando il secondo posto a Oslo.

Il triplista azzurro, due volte campione mondiale indoor consecutivo e oro europeo indoor nella scorsa stagione, sarà in gara a Barletta alle 20:35.

In pedana con lui è annunciato anche Simone Biasutti, compagno di squadra nelle Fiamme Gialle, capace di 16,94 un anno fa prima dell’infortunio e rientrato di recente con 16,61 alla Finale Oro dei Societari assoluti di Rieti, dove Diaz si è imposto con 17,24.

Il programma del Certame Atletico Barletta International Meeting

Il 16° Certame Atletico Barletta International Meeting, organizzato dall’Atletica Sprint Barletta, raccoglie l’eredità della storica Disfida, che per oltre tre decenni ha portato in Puglia alcuni tra i principali protagonisti dell’atletica mondiale.

Dopo le ultime due edizioni disputate a settembre, l’evento è stato anticipato all’inizio di luglio per inserirsi in una fase particolarmente importante della stagione agonistica.

Dai 200 all’asta: gli altri protagonisti a Barletta

Tra le gare da seguire ci saranno anche i 200 metri, con Eduardo Longobardi delle Fiamme Gialle e l’argento europeo under 23 Damiano Dentato della Studentesca Rieti Milardi.

Al femminile, sempre sui 200, spazio a Ginevra Ricci dell’Esercito e alla quattrocentista Rebecca Borga delle Fiamme Gialle.

Nel salto con l’asta torna in pedana Sonia Malavisi dell’Acsi Futuratletica, reduce dal primato stagionale di 4,50 ottenuto sabato in Belgio.

Sui 400 metri attenzione anche a due atleti dello Zimbabwe scesi quest’anno sotto i 45 secondi: Dennis Bradley Hove, con 44.88, e Leeford Zuze, con 44.91.

I risultati degli azzurri negli altri meeting

Nei meeting internazionali, secondo posto nel salto con l’asta per Great Nnachi dei Carabinieri a Montbonnot-Saint-Martin, in Francia, nei dintorni di Grenoble, con la misura di 4,35.

A Castellon, in Spagna, quarto posto nel disco per Alessio Mannucci dell’Aeronautica con 58,88. Nei 200 metri successo di Marco Ricci dell’Esercito in 20.81 con vento di +3.2. Nel disco femminile sesta Stefania Strumillo delle Fiamme Azzurre con 53,57, mentre nel lungo Simone Forte dell’Enterprise Sport & Service ha chiuso decimo con 7,70 e vento di +1.0.

In Finlandia, a Oulu, quinto posto nei 100 metri per Lorenzo Ianes dell’Athletic Club 96 Alperia in 10.43 con vento di +1.9. Stesso piazzamento per Nicolò Giacalone dell’Atletica Firenze Marathon nei 110 ostacoli, chiusi in 14.05 con vento di +2.0.

A Novo Mesto, in Slovenia, vittoria nei 100 metri per Aurora Berton delle Fiamme Gialle in 11.62 con vento di +0.2.