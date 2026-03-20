Andy Diaz si conferma campione del mondo di salto triplo!

Andy Diaz è riuscito a confermarsi campione del mondo di salto triplo ai Mondiali indoor in Polonia: il suo salto e cosa è successo

Un bagliore di Italia ha spezzato la monotonia ai Mondiali al coperto che si stanno svolgendo nel weekend 20-22 marzo a Torun, in Polonia. E questa luce arriva da uno degli atleti migliori che l’attuale panorama sportivo mondiale poteva sfornare in salsa italiana.

Si tratta ovviamente di Andy Diaz, che si conferma campione del mondo di salto triplo dopo una splendida prova che non ha lasciato scampo agli avversari. Il Pirata dei Caraibi è stato preciso e ha mostrato un’ottima condizione anche per la stagione al coperto, impressionando anche in Polonia e palesando una netta differenza rispetto agli avversari.

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La medaglia di Parigi 2024, fino a questo momento, aveva portato a termine solo un paio di salti in stagione, tra cui quelli ai Campionati Italiani Assoluti, ottenendo la distanza di 16.90 metri al PalaCasali di Ancona.

Diaz domina in Polonia: è ancora campione del mondo!

Per la seconda volta consecutiva, quindi, Diaz si è confermato campione del mondo e stavolta in maniera disarmante. Infatti, ha fatto la differenza già alla prima prova riuscendo a mettere a segno una misura che ha lasciato senza parole la concorrenza.

17.47 metri sono stati necessari e sufficienti all’italiano per piazzarsi al primo posto e non mollare più la vetta fino al trionfo mondiale. Già alla vigilia Diaz era tra i grandi favoriti per il metallo più prestigioso, ma ora la sensazione è che l’azzurro non abbia grandi rivali nel panorama internazionale.