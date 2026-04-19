Atletica, Ali riparte da Addis Abeba: terzo posto nei 100 metri con 10.26

Buon debutto stagionale per il vicecampione europeo: primo test dopo otto mesi di stop.

Riparte da Addis Abeba la stagione di Chituru Ali. Il velocista azzurro ha chiuso al terzo posto i 100 metri nel meeting etiope, correndo in 10.26 (-0.2) nella finale dopo il 10.32 (+0.4) ottenuto in batteria.

Per il vicecampione europeo dei 100 metri, argento a Europei di Roma 2024, si trattava del debutto stagionale dopo otto mesi di assenza dalle competizioni, segnati da alcuni problemi fisici. Un primo test positivo per il 27enne delle Fiamme Gialle, secondo italiano di sempre sulla distanza con il personale di 9.96.

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La gara, disputata nella capitale etiope a oltre 2300 metri di altitudine, ha visto il successo del keniano Ferdinand Omanyala in 9.98, davanti all’haitiano Christopher Borzor (10.16). Ali ha conquistato il terzo posto superando al fotofinish il keniano Mark Otieno Odhiambo, quarto in 10.27.

Il prossimo impegno per lo sprinter azzurro sarà il 26 aprile a Gaborone, in Botswana, dove sarà impegnato sui 200 metri nel meeting Silver del Continental Tour. L’appuntamento rappresenta un passaggio di avvicinamento alle World Relays del 2 e 3 maggio, tappa importante nel percorso di qualificazione ai Mondiali di Pechino 2027.

Ad Addis Abeba è scesa in pista anche la campionessa olimpica dei 200 metri Gabby Thomas, che ha corso i 100 in 11.13 con forte vento contrario (-4.0) e i 200 metri in 22.15 (-0.9).