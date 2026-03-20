Acea Run Rome The Marathon 2026 in diretta su Sky e NOW: domenica 22 marzo dalle 9 su Sky Sport Arena

Oltre 36mila iscritti da 166 paesi partiranno dal Colosseo e attraverseranno i luoghi più iconici di Roma per tagliare il traguardo al Circo Massimo. Attese oltre 120mila persone in città

Domenica 22 marzo Roma diventa la capitale mondiale della corsa. L’Acea Run Rome The Marathon 2026 va in onda in diretta su Sky Sport Arena dalle ore 9, con la telecronaca di Nicolò Gatti e il commento tecnico di Alessandro Nocera. La gara è disponibile anche in streaming su NOW.

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Un’edizione da record

Oltre 36mila iscritti provenienti da 166 paesi si daranno appuntamento nella Capitale per quella che si preannuncia un’edizione storica. Nel 2025 la maratona romana era già stata la più veloce tra quelle corse in Italia, sia al maschile che al femminile. Quest’anno il numero di partecipanti e di presenze in città — stimate in oltre 120mila tra corridori, accompagnatori e turisti — lascia presagire un evento di proporzioni eccezionali.

Il percorso: 42 chilometri tra i monumenti di Roma

La partenza è prevista dal Colosseo e dai Fori Imperiali. I corridori attraverseranno alcuni dei luoghi più suggestivi della Capitale: la Basilica di San Paolo, l’Isola Tiberina, Castel Sant’Angelo, la Basilica di San Pietro e il Foro Italico, per poi toccare Piazza del Popolo, Piazza di Spagna e Piazza Navona. Il traguardo è fissato al Circo Massimo.

Aggiornamenti live, risultati e notizie sulla maratona saranno disponibili su SkySport.it, sull’App Sky Sport e sui canali social ufficiali di Sky Sport.