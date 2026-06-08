World Climbing Series di Praga, Schenk conferma il suo valore: finale Lead e sette semifinalisti azzurri

Bilancio positivo per l’Italia nella tappa di World Climbing Series di Praga. Gli azzurri piazzano sette semifinalisti tra Boulder e Lead, con Filip Schenk protagonista fino alla finale nella specialità Lead e Camilla Moroni a un passo dall’accesso all’atto conclusivo del Boulder.

Sette azzurri in semifinale tra Boulder e Lead

La tappa di Praga della World Climbing Series, la nuova denominazione della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, ha regalato segnali incoraggianti alla spedizione italiana.

Tra Boulder e Lead sono stati ben sette gli atleti azzurri capaci di conquistare la semifinale, confermando la crescita del movimento italiano a livello internazionale.

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Boulder, Moroni sfiora la finale

Nel Boulder femminile la miglior prestazione italiana porta la firma di Camilla Moroni. L’azzurra ha dominato le qualificazioni con una prova impeccabile, chiudendo al comando grazie a cinque top flash e condividendo la vetta con la britannica Erin McNeice.

Ottima anche la prova di Giorgia Tesio, diciannovesima nelle qualifiche con tre top flash e due zone, e di Stella Giacani, ventunesima con tre top e due zone. Entrambe hanno conquistato l’accesso alla semifinale.

Si sono invece fermate in qualificazione Francesca Matuella, quarantanovesima, e Irina Daziano, sessantatreesima.

In semifinale Moroni ha sfiorato l’accesso alla finale, terminando al decimo posto con tre top e una zona, ad appena un decimo di punto dall’ottava posizione. Un risultato che conferma comunque la sua presenza stabile tra le migliori specialiste del mondo, come testimonia anche l’attuale decimo posto nel ranking internazionale.

Percorso concluso in semifinale anche per Giorgia Tesio, diciottesima, e Stella Giacani, ventitreesima.

La gara è stata vinta dalla statunitense Annie Sanders davanti alla britannica McNeice e alla cinese Zhang.

Lead, Schenk centra la finale

Ottima la prestazione della squadra azzurra anche nella Lead, dove quattro italiani sono riusciti a qualificarsi per la semifinale.

Nelle qualifiche Giovanni Placci ha ottenuto il quinto posto, Filip Schenk il nono, Giorgio Tomatis il ventesimo ed Ernesto Placci il ventiduesimo.

Fuori dalla top 24 Andrea Ludovico Chelleris e Riccardo Vicentini, rispettivamente ventinovesimo e trentasettesimo.

Tra le donne non sono invece riuscite a superare il turno Viola Battistella, Valentina Arnoldi e Ilaria Scolaris.

Schenk chiude settimo in finale

In semifinale Filip Schenk è riuscito a conquistare il settimo posto e a staccare il pass per la finale, diventando l’unico italiano presente nell’atto conclusivo.

Si è fermato invece il cammino degli altri azzurri, con Giovanni Placci tredicesimo, Ernesto Placci ventunesimo e Giorgio Tomatis ventiquattresimo.

Nella finale Schenk ha confermato il proprio livello internazionale chiudendo nuovamente al settimo posto e consolidando la sua presenza tra i migliori specialisti mondiali della disciplina.

Storico successo per l’Indonesia

La vittoria nella Lead maschile è andata a Putra Tri Ramadani, autore di un risultato storico per l’Indonesia.

Si tratta infatti del primo successo nella specialità Lead per la nazionale asiatica, tradizionalmente protagonista soprattutto nella Speed. Sul podio anche il giapponese Neo Suzuki e l’austriaco Jakob Schubert.

Nel settore femminile Annie Sanders ha completato una straordinaria doppietta, conquistando l’oro sia nel Boulder sia nella Lead. Seconda la sudcoreana Chaehyun Seo, terza la francese Zélia Avezou.

Manzoni: “Risultati che fanno ben sperare”

Soddisfatto il direttore tecnico della Nazionale FASI, Davide Manzoni.

“Weekend intenso per le Nazionali Boulder e Lead con ottimi risultati in entrambe le specialità. Benissimo avere in semifinale tre azzurre nel Boulder e peccato per Camilla, che ha dominato la qualifica e realizzato un’ottima semifinale. Per quanto riguarda la Lead, ottima prestazione di Filip, che ha centrato la finale, mentre Giovanni l’ha sfiorata per poco”.

Il DT ha poi sottolineato i progressi dei giovani azzurri impegnati nel circuito internazionale:

“Siamo soddisfatti del percorso che stanno facendo i giovani atleti alle prime esperienze in World Climbing Series. Si stanno impegnando molto e stanno crescendo. Questo ci fa ben sperare per il futuro”.

Prossima tappa a Innsbruck

Il circuito della World Climbing Series tornerà dal 17 al 21 giugno a Innsbruck, dove Boulder e Lead saranno nuovamente protagoniste nello stesso appuntamento internazionale.