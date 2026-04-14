Arrampicata, Trial Lead ad Arco il 18 e 19 aprile: selezione per la Nazionale al Centro Tecnico Federale

Al Centro Tecnico Federale di Arco il passaggio chiave per la costruzione della squadra nazionale di Lead. 24 atleti per categoria, criteri di accesso basati sulle fasce internazionali e sulla classifica dopo la prima tappa di Coppa Italia a Pero
Prosegue il percorso di avvicinamento agli impegni internazionali della Nazionale italiana di arrampicata sportiva. Il 18 e 19 aprile, presso il Centro Tecnico Federale di Arco, si terrà il Trial di selezione per la Nazionale Lead, appuntamento cruciale per lo staff tecnico federale nella costruzione e nel consolidamento della squadra in vista del calendario internazionale 2026.
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Un test su tracciature specifiche in contesto competitivo
Il raduno offre allo staff l’opportunità di valutare da vicino lo stato di forma degli atleti sotto il profilo tecnico, fisico e mentale, su percorsi studiati ad hoc e in un contesto che riproduce le dinamiche della competizione. Il Centro Tecnico Federale di Arco, punto di riferimento storico per l’arrampicata sportiva italiana, si conferma ancora una volta sede strategica per le attività di alto livello.
I criteri di partecipazione
Il numero di atleti ammessi al Trial è fissato in 24 per categoria (maschile e femminile).
Categoria femminile: accedono di diritto le atlete appartenenti alle Fasce Internazionale Elite, A1, A2 e B. Restano disponibili 15 posti aggiuntivi.
Categoria maschile: accedono di diritto gli atleti appartenenti alle Fasce Internazionale Elite, A1, A2 e B. Restano disponibili 10 posti aggiuntivi.
I posti residui saranno assegnati scorrendo la classifica generale del circuito di Coppa Italia 2026 stilata dopo la prima tappa dell’11-12 aprile disputata a Pero, con scorrimento delle posizioni in caso di sovrapposizioni con gli aventi diritto.
La formula di gara
Il Trial prevede due turni di gara secondo il format IFSC qualifica-semifinale, ai quali parteciperanno tutti i 24 atleti ammessi:
1° turno: 2 vie flash (video disponibili, massimo 6 minuti di arrampicata) 2° turno: 1 via a vista (massimo 6 minuti di arrampicata)