Portogallo a tinte azzurre: Bagnoli e Franzoni firmano una domenica d’oro nel Boulder giovanile

Arrivano segnali fortissimi dal Portogallo per l’arrampicata giovanile azzurra. Nelle finali maschili di Coppa Europa Boulder U17 e U19, l’Italia ha colorato i podi con due successi pesanti e un secondo posto che confermano la qualità del vivaio. A brillare più di tutti sono stati Giovani Bagnoli e Pietro Franzoni, entrambi capaci di salire sul gradino più alto nelle rispettive categorie in una giornata che ha visto gli azzurri protagonisti fino in fondo.

Bagnoli domina in U19, Franzoni guida la festa U17

Nella categoria U19 Giovanni Bagnoli ha completato un weekend di altissimo livello. Dopo aver chiuso davanti a tutti le qualifiche, si è confermato anche in finale, restando al comando con 3 top, 1 zona e 84.5 punti, numeri che gli hanno consegnato con pieno merito la medaglia d’oro.

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Anche nell’U17 l’Italia ha trovato il suo uomo copertina: Pietro Franzoni ha conquistato il primo posto grazie a 2 top, 2 zone e 69,4 punti. Alle sue spalle, a rendere ancora più ricco il bilancio azzurro, è arrivato anche Leonardo Donola, secondo con 2 top e 49,5 punti.

Zingrini sfiora il podio, tra le ragazze Franceschi e Gradaschi chiudono da finaliste

Il bilancio italiano sarebbe potuto essere ancora più pesante. Emiliano Zingrini, terzo azzurro finalista, ha infatti mancato il podio per pochissimo, terminando in quarta posizione con 4 zone e 39,1 punti.

Anche il settore femminile ha comunque portato in dote piazzamenti da finale: Chiara Franceschi ha chiuso al sesto posto mentre Carolina Gradaschi ha terminato ottava. Non ci sono soltanto medaglie, quindi, ma anche profondità di risultati: ed è spesso da lì che si capisce se un movimento sta davvero crescendo.