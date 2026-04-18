Paraclimbing, Coppa Italia 2026: seconda tappa in diretta su SportfaceTV

Il percorso stagionale del Paraclimbing italiano prosegue con la seconda prova della Coppa Italia 2026, appuntamento che conferma la costante partecipativa del movimento sportivo paralimpico.
Paraclimbing, Coppa Italia 2026: a Milano la seconda tappa del circuito nazionale
Oggi, sabato 18 aprile, le strutture del centro sportivo Rockspot di Milano ospiteranno gli atleti in rappresentanza delle diverse classi di disabilità, pronti a confrontarsi sulle pareti del capoluogo lombardo. L’evento agonistico vede inoltre la formale collaborazione della Fondazione Angelo D’Arrigo in veste di partner ufficiale della manifestazione.
Il cronoprogramma della gara si articolerà lungo l’intera giornata di sabato, garantendo il libero accesso a titolo gratuito per il pubblico durante tutte le fasi della competizione.
Le operazioni preliminari prenderanno il via tra le ore otto e le nove del mattino con la conferma delle iscrizioni da parte dei partecipanti, seguite dall’apertura dell’area dedicata al riscaldamento muscolare. Il blocco mattutino sarà interamente riservato al turno di qualificazione, che si svolgerà dalle ore 10:00 fino alle 13:00.
Nel pomeriggio, le necessarie procedure di isolamento per gli atleti avranno luogo tra le 15:00 e le 16:00, anticipando la fondamentale fase di visualizzazione a vista delle vie di finale poco dopo.
Le finali dell’evento scatteranno alle ore 17:00 con gli atti conclusivi, inaugurati dagli atleti della categoria Blind per poi proseguire con le restanti finali. Il sipario calerà alle ore 19:00 con la cerimonia ufficiale di premiazione.
Come vedere le gare su SportFaceTv
Al fine di garantire un’ampia copertura mediatica, l’organizzazione ha predisposto una diretta streaming per le fasi finali, fruibile liberamente attraverso il portale web di SportFace e la relativa applicazione per dispositivi mobili.
Segui la diretta delle finali qui: Clicca per guardare su Climbing TV
L’impegno tecnico non si esaurirà con le competizioni del sabato. Nelle mattinate di domenica 19 e lunedì 20 aprile, l’impianto diventerà la sede di un raduno dedicato alla Nazionale azzurra di specialità. All’incontro, aperto anche ai partecipanti della gara del giorno precedente, prenderà parte una delegazione di atleti austriaci, tra i quali il campione iridato Zeller.