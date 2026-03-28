Paraclimbing, 1ª Tappa Coppa Italia: rivivi l’evento su SPORTFACE

La prima tappa della Coppa Italia di Paraclimbing è stata trasmessa in diretta su Sportface Tv: rivivi l’evento di oggi

Il Paraclimbing sta coinvolgendo un numero sempre maggiore di persone. Oggi è andata in scena la prima tappa della Coppa Italia alla Rockspot di Milano – inizialmente l’evento era previsto a Bologna, prima di un cambio di sede.

Il Consiglio Federale ha introdotto due nuove categorie all’interno del circuito di Paraclimbing, gli Open Fisici e gli Open Visivi. Si è trattato di un passaggio importante che va sempre più sulla via della crescita del movimento in ottica inclusiva, sulla scia di un ampliamento che è il primo obiettivo della federazione.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Permette, infatti, di creare nuove opportunità competitive per atleti con disabilità fisica o disabilità visiva, che non risultano attualmente classificabili nelle classi ufficiali World Climbing (B, RP, AU, AL).

CLICCA QUI PER RIVEDERE L’EVENTO DI OGGI SU SPORTFACE TV

Il tutto va letta nell’ottica di un miglioramento dell’attività sportiva para, che dà la possibilità di crescita sull’intero territorio italiano. Nella giornata di domani, domenica 29 marzo, si terrà poi un raduno per gli atleti appartenenti alla selezione Nazionale Paraclimbing, che sarà aperto anche a tutti coloro che hanno partecipato alla competizione di oggi.