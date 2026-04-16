Para Climbing, la Coppa Italia fa tappa a Milano: 45 atleti in parete sabato al Rockspot, finali in diretta su Climbing TV

Il 18 aprile la seconda prova del circuito nazionale con qualifiche dalle 10:00 e finali dalle 17:00. Domenica e lunedì raduno azzurro con atleti austriaci, tra cui il campione del mondo Zeller. La Fondazione Angelo D’Arrigo partner dell’evento. Ingresso libero
Prosegue la stagione del Para Climbing 2026, all’insegna dell’inclusione e di una crescita continua del movimento sul piano tecnico e numerico. Sabato 18 aprile, il centro di arrampicata Rockspot di Milano ospita la seconda tappa della Coppa Italia Para Climbing, con 45 atleti appartenenti alle varie classi di disabilità pronti a sfidarsi in parete. Le finali saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Climbing TV di Sportface TV.
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Il programma di gara
Ore 10:00 — Qualifiche Ore 17:00 — Finali (a partire dalla categoria blind), diretta su Climbing TV (Sportface TV) Ore 19:00 — Cerimonia di premiazione
L’accesso al pubblico è libero e gratuito per tutte le fasi della manifestazione.
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I protagonisti: chi difende l’oro
Tra gli atleti che puntano a bissare il successo della prima tappa spiccano Lucia Capovilla (Fiamme Oro, categoria AU2), David Kammerer (AVS Bruneck, AL2), Fiamma Cocchi (Stone Monkey, AL2), Tommaso Mazzotti (Vertical Forlì, AL1), Gian Matteo Ramini (Four Climbers, RP1), Maria Laura Muratori (Welcome ASD, RP1) e Chiara Cavina (Four Climbers, RP2). Nella categoria B1 da seguire Simone Salvagnin (El Maneton) con la guida Alberto Mazzoleni e Nadia Bredice (Arco Climbing) guidata da Sonia Cipriani.
La Fondazione Angelo D’Arrigo: “Il limite è uno spazio da esplorare”
L’evento sarà introdotto da Laura Mancuso, Presidentessa della Fondazione Angelo D’Arrigo, che nel ventennale della morte del noto alpinista e campione di volo sportivo ha donato zaini da viaggio (forniti da Petzl) agli atleti della Nazionale Italiana Para Climbing. “Crediamo che gli atleti possano trovare, nell’eredità umana e sportiva di Angelo, la consapevolezza che il limite non è una barriera, ma uno spazio da esplorare, comprendere e superare,” ha dichiarato la Presidentessa.
Domenica e lunedì: raduno azzurro con gli austriaci
Domenica 19 e lunedì 20 aprile il Rockspot ospiterà anche un raduno della Nazionale italiana con 18 azzurri e alcuni para climber austriaci, tra cui Angelino Zeller, Campione del Mondo nella categoria AL1. Un costruttivo confronto internazionale per stimolare i nostri atleti al massimo livello.
La prossima tappa del circuito è in programma il 2-3 maggio a Roma.