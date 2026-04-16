Para Climbing, la Coppa Italia fa tappa a Milano: 45 atleti in parete sabato al Rockspot, finali in diretta su Climbing TV

L’evento sarà introdotto da Laura Mancuso, Presidentessa della Fondazione Angelo D’Arrigo, che nel ventennale della morte del noto alpinista e campione di volo sportivo ha donato zaini da viaggio (forniti da Petzl) agli atleti della Nazionale Italiana Para Climbing. “Crediamo che gli atleti possano trovare, nell’eredità umana e sportiva di Angelo, la consapevolezza che il limite non è una barriera, ma uno spazio da esplorare, comprendere e superare,” ha dichiarato la Presidentessa.