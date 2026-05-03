Lead, Coppa Italia: Tomatis e Nicelli trionfano a Varese, highlights su SportfaceTV

La seconda tappa della Coppa Italia Lead 2026 si chiude con un grande successo di pubblico e prestazioni tecniche di altissimo livello presso la Salewa Cube di Varese. Se hai perso le gare di oggi di Coppa Italia Lead potrai riviverle grazie ai nostri replay sulla nostra piattaforma al seguente link.

Tomatis conquista il primato nel maschile

La gara maschile ha regalato emozioni forti con un confronto serrato sulle ultime prese della struttura varesina. Giorgio Tomatis, portacolori del Centro Sportivo Esercito, ha dimostrato una condizione atletica eccellente e una gestione impeccabile dei passaggi più critici, chiudendo la sua prova con un punteggio di 43 che gli è valso la vittoria finale. Alle sue spalle si è piazzato Andrea Ludovico Chelleris delle Fiamme Oro, a quota 41. Il podio è stato completato da Ernesto Placci della Carchidio-Strocchi, che ha raggiunto il punteggio di 40+, confermando la selettività di un tracciato che ha messo a dura prova la resistenza di tutti i finalisti.

Dominio e precisione nelle finali femminili

Tra le donne grande spettacolo e classifica corta. Savina Nicelli, in forza alle Fiamme Oro, ha dominato la parete raggiungendo il la vetta con una progressione fluida e sicura. Anche Matilda Liù Moar, dell’AVS Brixen, ha centrato il massimo risultato arrivando in cima, dimostrando una maturità tecnica straordinaria in questa seconda tappa stagionale. Il terzo gradino del podio è andato a Claudia Ghisolfi delle Fiamme Oro, che ha terminato la sua prestazione con un 41+.

Lead, Coppa Italia di oggi 3 maggio, i replay

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