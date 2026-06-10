Europei giovanili di arrampicata, 46 azzurri tra Ungheria e Polonia: caccia ai titoli continentali

Weekend ricco di appuntamenti internazionali per l’arrampicata sportiva italiana. Tra Sukoró e Zakopane saranno 46 gli atleti azzurri impegnati negli Europei Giovanili Boulder e Speed e nella prima tappa di Coppa Europa Speed Senior.

L’arrampicata sportiva italiana si prepara a vivere uno dei fine settimana più intensi della stagione internazionale. Da giovedì 11 a domenica 14 giugno saranno ben 46 gli azzurri impegnati tra Ungheria e Polonia nei Campionati Europei Giovanili Boulder, nei Campionati Europei Giovanili Speed e nella prima tappa della Coppa Europa Speed Senior.

Le competizioni si svolgeranno a Sukoró, sede della rassegna continentale dedicata al boulder, e a Zakopane, dove andranno in scena le prove europee giovanili di speed e l’appuntamento senior del circuito continentale.

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Ventidue azzurri agli Europei Boulder di Sukoró

Saranno 22 gli specialisti dei blocchi chiamati a rappresentare l’Italia in Ungheria. La spedizione azzurra arriva all’appuntamento continentale forte dei risultati ottenuti nelle prime due tappe di Coppa Europa Giovanile, dove sono arrivate sei medaglie complessive.

Tra gli Under 21 riflettori puntati su Simone Belardinelli, Erik Settimo e Mattia Salvatore in campo maschile, mentre tra le donne spiccano Stella Giacani, Leonie Hofer ed Emma Benazzi.

Nella categoria Under 19 l’Italia si affiderà, tra gli altri, a Giovanni Bagnoli, protagonista assoluto della stagione con i successi nelle tappe di Coppa Europa di Soure e Graz. In gara anche Tommaso Milanese, Alessandro Sofia, Gabriele Fisanotti e Matteo Tranquilli.

Tra gli Under 17 attenzione a Pietro Franzoni, Emiliano Zingrini, Leonardo Donola e Andrea Locatelli, mentre nel settore femminile le speranze azzurre saranno affidate a Carolina Gradaschi, Chiara Franceschi, Giorgia Zanetti, Leonora Lucarelli ed Elisa D’Addario.

Zakopane ospita gli Europei Speed giovanili

In contemporanea con le fasi decisive del boulder, in Polonia si assegneranno i titoli continentali della velocità.

Saranno 20 gli azzurri impegnati sulle pareti di Zakopane, con una squadra composta da alcuni dei migliori specialisti italiani delle categorie giovanili.

Tra gli Under 21 spazio a Samuele Graziani, Tommaso Magni e Francesco Ferranti, mentre tra le donne sarà protagonista Agnese Fiorio, campionessa italiana assoluta e giovanile.

Nella categoria Under 19 saranno in gara Alessandro Trezzi, Davide Radaelli, Alessandro Corna e Francesco Ponzinibio, mentre nel settore femminile l’Italia si presenterà con Sara Strocchi, Eva Mengoli, Emma Campa, Alice Marcelli e Lucia Del Fabbro.

Tra gli Under 17 fari puntati su Jacopo Titi e Carolina Mariani, entrambi ai vertici delle classifiche nazionali di categoria.

Domenica la Coppa Europa Speed Senior

Il weekend polacco si concluderà domenica 14 giugno con la prima tappa della Coppa Europa Speed Senior, nuovo appuntamento del circuito World Climbing Europe Series.

L’Italia schiererà Alessandro Giorgianni, Marco Rontini, Samuele Graziani, Francesco Ponzinibio e Tommaso Magni nel settore maschile, mentre tra le donne saranno al via Agnese Fiorio, Erica Piscopo, Sara Strocchi, Eva Mengoli e Arianna Mortarino.

Dove vedere le gare

Tutte le competizioni saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale di World Climbing Europe.

Con 46 atleti in gara e tre manifestazioni internazionali concentrate nello stesso fine settimana, l’Italia si presenta all’appuntamento con grandi ambizioni e la volontà di confermare l’ottimo momento del movimento azzurro.